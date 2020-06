Termine vereinbaren

Das Rathaus und die Außenstellen sind bereits seit Anfang Mai wieder zu den normalen Öffnungszeiten erreichbar. Allerdings bittet die Stadt auch weiterhin alle Besucher des Rathauses und seiner Einrichtungen nur persönlich vorzusprechen, wenn dies tatsächlich notwendig ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

In vielen Fällen reicht ein Anruf oder eine E-Mail-Nachricht an den zuständigen Mitarbeiter aus. Für die persönliche Vorsprache sollte vorab ein Termin vereinbart werden, um Wartezeiten und Warteschlangen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für das Standesamt, das Ausländeramt, das Bürgerbüro, das Generationenbüro oder die Wohnungsverwaltung der städtischen Liegenschaften.

Die Dienstgebäude dürfen nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung betreten werden, wie dies auch in den Geschäften vorgeschrieben ist. Eine sogenannte Alltagsmaske ist dafür völlig ausreichend. Spender für die Handdesinfektion stehen zur Verfügung. In zentralen Publikumsbereichen zum Beispiel an der Pforte, in der Touristinformation oder im Bürgerbüro sind Schutzscheiben angebracht.

Bürgerbüro samstags geöffnet

Das Bürgerbüro ist wieder an jedem ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet, heißt es weiter.

Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass viele Behördengänge inzwischen auch über Onlineformulare abgewickelt werden können. Eine Übersicht über Onlineverfahren gibt es unter www.schwetzingen.de in der Rubrik Stadt & Bürger/ Online-Dienste. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.06.2020