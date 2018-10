Testament kann Streitigkeiten verhindern

Koordinatorin Claudia Dieter hatte die Ehrenamtlichen der Hospizgemeinschaft zu einer weiteren „Samstagsweiterbildung“ ins Hebel-Haus eingeladen. Das Thema der Weiterbildung hieß: „Vorsorgeregelungen und Erbrecht.“ Hierzu konnte als Referentin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erbrecht Ruth Mundanjohl (Bild) aus Mannheim gewonnen werden.

Zuvor stellte sich mit einer Kurzbiografie Indra Artelt-Bauer als neue Bürokraft der Hospizgemeinschaft vor. Sie löst am 1. November Hannelore Feige ab, die sich dann mit den erworbenen Freiräumen mehr um ihre Familie kümmern will.

Anschauliche Fallbeispiele

Einleitend und dann immer wieder zeigte Ruth Mundanjohl in ihrer eigenen erfrischenden Art in anschaulicher Form mit Fallbeispielen auf, wie wichtig es ist, dass sich der Einzelne vor Augen hält, welche Erbrechtssituation ohne Testament eintritt, heißt es in einer Pressemitteilung. In vielen Fällen führt nämlich die gesetzliche Erbfolge nicht zu dem Ergebnis, das der Erblasser sich wünscht. Darüber hinaus zeigte sie auf, dass unliebsame Erbengemeinschaften bei Streitigkeiten unter den Erben zu einer Zerschlagung des Nachlasses – insbesondere Versteigerung von Grundbesitz – führen können. Des Weiteren wurde dargestellt, dass durch die Geltendmachung von Pflichtteilsrechten erhebliche Liquiditätsprobleme beim Erben auftreten können, die durch geschickte lebzeitige Gestaltungen verhindert oder zumindest minimiert werden können.

Ruth Mundanjohl klärte über die Testamentsformen und die Wichtigkeit einer rechtlichen Beratung auf. Damit können, so Frau Mundanjohl, Streitigkeiten unter den Erben vorbeugend vermieden werden. Letztlich wurde über die Bedeutung einer Vorsorgevollmacht aufgeklärt, damit im Falle der Handlungsunfähigkeit des Patienten in dessen Sinne gehandelt werden kann. fh/Bild: Mundanjohl

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018