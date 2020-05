Tests in Seniorenheimen bislang negativ

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises testet gerade flächendeckend in Alten- und Pflegeheimen die Bewohner auf Corona-Infektionen (wir berichteten). Bislang wurden 1004 Senioren getestet und kein Virus ist nachweisbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Ziel sei der Überblick über das Infektionsgeschehen in dieser schutzbedürftigen Personengruppe zu erhalten. „Dadurch, dass wir in einem Zeitraum von mehreren Wochen in derselben Fokusgruppe testen, erhoffen wir zudem Aufschluss, inwieweit sich Lockerungen wie etwa ein aufgehobenes Besuchsverbot auswirken könnten“, erläutert Dr. Britta Knorr, einen weiteren Aspekt.

Vier Verdachtsfälle isoliert

Sowohl die Rückmeldungen, was die Einwilligungserklärungen betrifft, als auch die bisherigen Ergebnisse stimmen Dr. Knorr und ihr Team zuversichtlich. „Bislang haben wir in 18 Einrichtungen 1004 Personen abgestrichen - alle Testergebnissen auf SARS-CoV-2 ergaben keinen Virusnachweis“, erklärt sie.

Zur Abklärung einer Infektion entnimmt geschultes medizinisches Personal eine Probe mit einem Wattestäbchen aus den oberen oder tiefen Atemwegen als Abstrich aus dem Nasen-, Mund-, Rachenbereich.

Die GRN-Klinik hat in einer Pressemitteilung aktuelle Zahlen der kompletten Klinik veröffentlicht. Vier Verdachtsfälle sind demnach isoliert, einer davon liegt auf der Intensivstation - insgesamt sind fünf Menschen seit Ausbruch der Pandemie verstorben.

Das Personal der Pflegeeinrichtungen kann sich übrigens im Zuge der Testung bestimmter Fokusgruppen über die Test-Center des Gesundheitsamtes - unabhängig von Symptomatik oder Kontakt zu erkrankten Personen - testen lassen. Der Zugang zum Test erfolgt bei einem Testzentrum in räumlicher Nähe des Wohnortes über eine Terminvergabe bei der Hotline des Gesundheitsamts unter der Telefonnummer 06221/5 22 18 81.

Die Landesregierung hat nun weitere Lockerungen in der Corona-Verordnung beschlossen. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hat die Änderungen für die Stadt Schwetzingen mitgeteilt. Ab jetzt dürfen im privaten Raum bis zu zehn statt wie bisher nur fünf Personen aus mehreren Haushalten zusammenkommen.

Weitere Lockerungen

Die Beschränkung auf zehn Personen gilt weiterhin nicht für Verwandte (Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder, Geschwister und deren Nachkommen) sowie die Angehörigen des gleichen Haushalts und deren Ehegatten oder Partner, hier dürfen mehr Personen zusammenkommen. Wenn die eigene Familie oder der eigene Haushalt bei einem Treffen bereits zehn oder mehr Personen umfasst, können keine weiteren Personen mehr dazukommen.

Weitere Erleichterungen sollen ab Montag, 1. Juni, kommen: Private Veranstaltungen in öffentlich mietbaren Einrichtungen - also beispielsweise Restaurants oder Veranstaltungsstätten - im Innenraum mit bis zu zehn Teilnehmenden sowie im Außenbereich mit bis zu 20 Teilnehmenden wieder stattfinden, etwa Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Taufen. Nicht private Veranstaltungen dürfen mit festen Sitzplätzen mit bis zu 100 Teilnehmenden stattfinden. Dafür müssen die Veranstalter ein Hygienekonzept erarbeiten, schreibt der Oberbürgermeister. Hierunter fallen etwa Konzerte, Theater, kleinere Festivals mit Sitzplätzen, Kino, Veranstaltungen von Vereinen, Parteien und Unternehmen. Damit können zum 1. Juni Kultureinrichtungen und Kinos mit festen Sitzplätzen für bis zu 100 Menschen wieder öffnen.

Ab Dienstag, 2. Juni, dürfen dann wieder alle öffentlichen und privaten Sportanlagen, auch Fitnessstudios sowie Tanzschulen und ähnlich Einrichtungen öffnen. Zudem können Schwimm- und Hallenbäder sowie Thermal- und Spaßbäder öffnen, um Schwimmkurse anzubieten und Prüfungen abzunehmen. Außerdem dürfen Kneipen und Bars unter Hygienevorgaben öffnen sowie Bolzplätze und Jugendhäuser - das wird in Schwetzingen für das „Go in“ gelten. zg/nina

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.05.2020