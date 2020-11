Die für diesen Samstag geplante Öffnung eines privaten Corona-Testzentrums (wir berichten) in der Veranstaltungslocation „MiiO“ im Industriegebiet Hirschacker kann nicht stattfinden. Es seien noch letzte bau- und nutzungsrechtliche Hürden zu nehmen, teilte der Betreiber mit. Es liege noch kein genehmigungsfähiges Konzept vor, erklärte Bürgermeister Matthias Steffan auf Anfrage unserer Zeitung: „Das muss mit dem Gesundheitsamt abgestimmt sein“, betonte Steffan.

Das bislang existierende Hygienekonzept habe zu viele Lücken, sagte der Bürgermeister. „Wie leiten sie ihre Kundenströme? Was passiert mit denen, die positiv getestet wurden?“, das seien nur zwei der ungeklärten Fragen. Auch das im Testzentrum arbeitende Personal sei nicht ausreichend geschützt. Zudem müsse geklärt werden, was mit Menschen, die aus anderen Landkreisen nach Schwetzingen zum Testen kommen, passiert. Endgültig ist die Tür aber nicht zu: „Wir sind für Gespräche offen. Die sollen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Und wenn das Konzept sauber aufgestellt ist, dann schauen wir weiter.“

Inhaber ist optimistisch

Jonas Seidel, Inhaber der SI Trading GmbH und Betreiber des Testzentrums, ist optimistisch: „Wir arbeiten sehr konstruktiv mit der Stadt an einer Lösung. Die Eröffnung am Samstag verschiebt sich daher. Parallel eröffnen wir diese Woche in Egelsbach in Hessen.“ Massenhafte Schnelltests seien nach Ansicht von Bundes- und Landesregierung entscheidend für diesen Pandemiewinter.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020