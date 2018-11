Texte im stetigen Kampf gegen die Autoritäten

Der Mann gilt im Literaturbetrieb als Ausnahmeerscheinung. Nicht nur thematisch, sondern auch in der Art wie er schrieb. Franz Kafka, so die Heidelberger Literaturwissenschaftler Roland Reuß und Peter Staengle beim Literaturabend im Hebel-Gymnasium, habe kaum linear, vom Anfang zum Ende hin, geschrieben. Das Ganze lief eher im Modus eines mittleren Chaos ab.

Nicht selten habe er, wie im „Process“ Anfang und Ende geschrieben und dann die Mitte gefüllt. Und das ebenfalls nicht wirklich der Reihe nach. Am Ende war es ein mehr oder weniger willkürlicher Akt in welcher Reihenfolge seine Bücher genau erschienen. Für ihn, so Reuß auch ein Akt der Rebellion gegen Autorität.

Es war durchaus spannend den beiden Wissenschaftlern zuzuhören. Doch am Ende schienen sie in Teilen doch vergessen zu haben, vor wem sie sprachen. Für die Schüler war der Einblick in die Kafka-Theorie jedenfalls nicht ganz das, was sie erwarteten. „Etwas mehr Inhalt habe sie eigentlich schon erwartet“, so eine Schülerin.

Zu Beginn der gut besuchten Veranstaltung, die die Schule gemeinsam mit der Buchhandlung Kieser stemmte, erläuterte Staengle einige biografischen Eckdaten zu Kafkas Leben. Geboren am 3. Juli 1883 in Prag, in einer bürgerlich jüdischen Kaufmannsfamilie, deutete sein Lebenslauf oberflächlich betrachtet nicht wirklich auf das Leben eines Literaten hin. Verbrachte er doch bis 1922 seinen Alltag bei der „Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt für das Königreich Böhmen“ in Prag.

Er schrieb zwar kurze Texte, die vor allen in Zeitschriften erschienen sind, doch der große Durchbruch war da nicht zu verzeichnen. Erst nach einer schweren Erkrankung ging er in Pension und widmete sich voll und ganz dem Schreiben.

47 bedeutende Werke

Entstanden sind in den Jahren 1908 bis 1924 insgesamt 47 Werke, darunter sieben Bücher, die heute zum Kanon der Weltliteratur gehören. Gestorben ist Kafka mit 41 Jahren am 3. Juni 1924 in Kierling in der Nähe von Wien.

Prägend für ihn war sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Er eher sensibel, feinfühlig und vorsichtig, war sein Vater eine grobe, selbstgerechte und autoritäre Figur. An ihm, so Staengle, habe sich Kafka Zeit seines Lebens abgearbeitet. Der Kampf gegen die Autorität findet sich dabei nicht nur inhaltlich wieder, sondern auch in der Art, wie Kafka geschrieben hat. Die Manuskripte mögen für den Germanisten durchaus les- und einschätzbar sein. Dem Laien erscheinen die handgeschriebenen Manuskripte dagegen eher wie kleine Irrgärten auf Papier.

Dass diese Irrgärten heute bekannt sind, ist zu einem erheblichen Teil übrigens Kafkas Freund Max Brod zu verdanken. Als Nachlassverwalter bestimmt, setzte er sich über Kafkas Wunsch, die Texte zu zerstören hinweg, und sorgte für eine posthume Veröffentlichung der Werke. Aus heutiger Sicht ein großes Glück, so die beiden Germanisten unisono.

Auf die Frage, was denn für sie das Besondere an Kafka sei, stand für Reuß und Staengle schnell fest, dass es neben dem inhaltlichen vor allem die Art sei, wie er geschrieben habe. Dieses vermeintlich chaotische, unordentliche und damit immer auch gegen Autoritäten gerichtet, da gebe es in der Welt der Literatur wenig bis nichts vergleichbares. Vielleicht, so Robin, etwas viel Theorie. Trotzdem, den nächsten Kafka, davon war der Schüler überzeugt, lese er mit anderen Augen. ske

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018