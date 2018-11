Theater am Puls bietet auch frühe Vorstellungen an

Zu einen Liedernachmittag im Hildacafe hatte die Stadt ihre Senioren eingeladen. Zu Gast waren Joerg Steve Mohr, Intendant des Theaters am Puls, und Liedermacher Jürgen Ferber, der regelmäßig in dem Schauspielhaus in der Marstallstraße auftritt – so wieder am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr.

Mohr plauderte aus dem Theateralltag, die neue Spielzeit und stellte das vielfältige Programm vor. So bietet sich in der neuen Spielzeit eine große Vielfalt an Stücken, das von einem ständig wechselnden Ensemble besetzt ist. Hier ist für jeden etwas dabei – von amüsanten Komödien wie „Nabelschnüre“ über Klassiker wie Goethes Faust bis hin zur neuen Familienproduktion „Herr der Diebe“, die gerade erst ihre erfolgreiche Premiere feierte. Auch das Musical „Adam Schaf hat Angst“ sowie die beliebten Komödie „Die Wunderübung“ gehören zum Programm dieser Spielzeit, letztere wird sogar als Frühvorstellung (Sonntag, 30. Dezember, 17 Uhr) für diejenigen angeboten, die nicht so spät aus dem Haus möchten – gerade auch ideal für ältere Theaterbesucher.

Im neuen Programmheft, das im Kundenforum dieser Zeitung, in der Touristinformation, im Rathaus und in der ganzen Stadt ausgelegt wurde, finden sich weitere Informationen zu den Vorstellungen und zu den Ticketpreisen.

Großen Anklang, so Mohr, findet zurzeit die Revue „Iwwa die Brick“, die an die verstorbene Mannheimer Sängerin Joy Fleming erinnert. Hier sind die bisher geplanten Vorstellungen allesamt ausverkauft. Diese musikalische Hommage, in der Titel von Fleming gesungen werden, wird auch im Mannheimer Schatzkistl gezeigt. Eine Besonderheit des Stücks: Mit Heidi Kattermann spielt Flemings Tochter mit.

Ferber animiert zum Mitsingen

Das Theater am Puls bietet auch musikalische Veranstaltungen. Dazu gehören die Liederabende mit Jürgen Ferber. Der Bariton hatte natürlich Kostproben mitgebracht und gab Lieder aus den 1920er Jahren zum Besten. Die ausgewählten Titel weckten zahlreiche Erinnerungen und animierten die Gäste zum Mitsingen. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018