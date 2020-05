Theater fordern Rettungsschirm

Abstandsregeln. Maskenpflicht. Auf der Bühne. In den Publikumsreihen. Wie soll das funktionieren? Im kleinen Theater am Puls in Schwetzingen zum Beispiel? Gerade einmal um die 90 Zuschauerplätze stehen in dem privaten Schauspielhaus in der Marstallstraße zur Verfügung. Und die sind seit dem Lockdown Mitte März leer geblieben. Eine Katastrophe für den Intendanten Joerg Steve Mohr und sein Team.

