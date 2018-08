Theater mit Jim Knopf

Plankstadt.Pünktlich zum Start der Fußball-WM gibt es in der Bücherei eine große Buchausstellung zur "wichtigsten Nebensache der Welt". An einer Schautafel sind alle Mannschaften ausgehängt, die an der WM teilnehmen. Die Ergebnisse der Vorrundenspiele und die weiteren Begegnungen können dort ebenfalls nachgelesen werden.

Für die Kinder gibt es ein Fußball-Quiz, bei dem es Fan-Artikel zu gewinnen

...