Thema Gesundheit in der Diskussion

„Was hält die Gesellschaft zusammen?“ Zu dieser Frage hat die Volkshochschule bereits einen Presseclub zum Thema Heimat initiiert (wir berichteten). Nun wird dieser Frage das Thema Gesundheit untergeordnet.

Hat sich der Gesundheitsbegriff in den letzten Jahren gewandelt? Wie sehen Menschen aus anderen Ländern unser Gesundheitssystem? Das wird am kommenden Montag, 21. September, zwischen 18 und 19.30 Uhr mit Dr. Hans-Jürgen Scholz, Vorsitzender des Schwetzinger Ärztenetzwerks, Gesundheitscoach Heide Graze und dem Behindertenbeauftragten der Stadt, Stefan Krusche, diskutiert. Das Gespräch wird auf Video aufgezeichnet. Gäste können kommen, sollten sich jedoch am Montag noch telefonisch unter der Nummer 06202/2 09 50 anmelden. zg

