Thema liegt ihnen besonders am Herzen

Kleine Aktion – große Wirkung: Aus dem Erlös des Kuchenverkaufs der Rathausmitarbeiter beim Nikolausbasar – ergänzt um Einnahmen aus dem jährliche Sommerfest – erzielte die Belegschaft der Stadt in diesem Jahr einen Spendenerlös für den Verein Blut e.V. in Höhe von 1100 Euro. Vertreter des Personalrats überreichten jetzt den Betrag an Bettina Spohrer von Blut e.V. aus Weingarten.

Bettina Spohrer dankte den städtischen Mitarbeitern für diese hohe Spendensumme: „Damit werden wir weitere Typisierungen finanzieren können. Hier ist unser Verein dringend auf finanzielle Unterstützung und Spenden angewiesen, da die Kosten pro Typisierung von derzeit rund 40 Euro weder von den Krankenkassen noch von staatlichen Stellen übernommen werden“, betonte Spohrer die Notwendigkeit von Spenden.

Der Verein setzt sich seit vielen Jahren insbesondere für die Typisierung von Knochenmarkspendern ein. Die im Knochenmark enthaltenen Stammzellen sind vielfach die einzige Hoffnung für an Leukämie erkrankte Menschen.

Yvonn Rogowski vom Personalrat dankte dem Verein für diesen unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen Leukämie und Tumorerkrankungen. „Da wir im Rathaus vor einigen Jahren durch einen an Leukämie erkrankten Kollegen unmittelbar betroffen waren und damals gemeinsam mit Blut e.V. eine große Typisierungsaktion auf die Beine gestellt haben, liegt uns dieses Thema natürlich besonders am Herzen.“ Da die Resonanz und die Spendenbereitschaft der Kollegen an der Nikolausaktion wieder so überwältigend waren, wird der Nikolausbasar vermutlich zum festen Bestandteil im internen Rathauskalender, erklärte Rogowski. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020