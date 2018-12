Theorie und Praxis verzahnt

Das Wirtschaftsgymnasium an der kreiseigenen Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen veranstaltet am Freitag, 18. Januar, von 16 bis 19 Uhr einen spannenden Informationstag für alle, die das Gymnasium ab der 8. oder ab der 11. Klasse besuchen wollen.

Dabei werden die Profilfächer des sechsjährigen Wirtschaftsgymnasiums in den Räumlichkeiten vorgestellt. Dazu gehören Global Studies, Internationales Profil, Wirtschaftsinformatik, Debating, Individuelle Förderung in Mathematik, aber auch der Seminarkurs und die Tabletklasse.

Das berufliche Gymnasium der sechsjährigen Aufbauform ist eine Vollzeitschule, die mit dem Schwerpunkt Wirtschaft auf der Klasse 7 einer weiterführenden Schulart fußt. Diese Form des beruflichen Gymnasiums beginnt also mit der Klasse 8.

Im Profilfach Volks- und Betriebswirtschaftslehre werden zunächst wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge aus dem Blickwinkel der jugendlichen Konsumenten betrachtet, wodurch eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis in den berufsbezogenen Profilfächern stattfindet, die zur Studierfähigkeit führt und auch in besonderer Weise auf das Berufsleben vorbereitet.

Die betreffenden Schüler erwerben nach der 13. Klasse, also nach sechs Schuljahren, das Abitur. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Schüler mit einem mittleren Bildungsabschluss in Klasse 11 einsteigen und in drei Jahren das Abitur ablegen können. zg

