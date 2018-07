Theorie wird mit Praxis zum Leben erweckt

Anzeige

Selbst im Zeitalter von Industrie 4.0 und Digitalisierung sind es immer noch die klassischen Disziplinen, die der Industrie ihren Pulsschlag verleihen. Das zumindest ist das Resümee vom Besuch des „Tool-Trucks“ der Hoffmann-Group auf dem Schulhof der Ehrhart-Schott-Schule. Hier verstand es der Industrie-Dienstleister und Händler vorzüglich, neben modernen Systemen auch klassische Werkzeuge für grundlegende Technologien wie Bohren, Drehen und Fräsen sowie für Montagetätigkeiten zu vereinen. Außerdem stellte das Unternehmen seine neueste Kollektion der Schutz und Arbeitskleidung vor.

Seit Jahren pflegt die HoffmannGroup ein partnerschaftliches Verhältnis mit der Ehrhart-Schott-Schule in der Lessingstraße. Der „Tool-Truck“ ist ein fahrendes Ausstellungs- und Vortragszentrum in dem die neuesten Innovationen des Göppinger Unternehmens vorgestellt werden. Die Schüler der Fachschule, der Mechatronik-Berufsschule und des Technischen Gymnasiums wurden in Gruppen von ihren Fachlehrern in dreißigminütigen Blöcken zum Truck entlassen. Hier ließen sie sich Entwicklungen in der optischen Messtechnik oder beim Einschrumpfen von Werkzeugen demonstrieren. Nullpunkt-Spannsysteme und automatisierte mit Datenbanken verknüpfbare Werkzeugvoreinstellgeräte zeigten, wohin die digitalisierte Reise geht.

Einzelne Fachlehrer nutzen gemeinsam mit den Technologiereferenten des Industriedienstleisters und -händlers die Gelegenheit, um eigene Unterrichtsinhalte mit praktischen Anwendungen zu untermauern. Schließlich konnten die Schüler selbst auch Hand anlegen und im Ausstellungsbereich vor dem Laster Bank- und Handwerkzeuge ausprobieren. „Es ist so wichtig, dass unsere Inhalte, die wegen der sehr speziellen und teuren Anlagen theoretisch bleiben, bei solchen Gelegenheiten mit Leben gefüllt werden. Wir Lehrer bleiben auf dem neuesten Stand und die Schüler erkennen die Notwendigkeit und Aktualität unserer Themen!“, so der Fachlehrer Jörg Voigt von der Schottschule. zg