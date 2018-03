Anzeige

München/Schwetzingen.Das ist der Michelin-Stern der Schmuckwelt – und er funkelt nun erstmals in Schwetzingen. Der Juwelier am Schloss, Thomas Geschwill, wurde in den erlesenen Kreis der 100 besten Juweliere im deutschsprachigen Raum aufgenommen. Bei der Münchner Fachmesse Inhorgenta erhielt er die Auszeichnung von der Fachzeitschrift Schmuck-Magazin verliehen. Seither steht das Telefon kaum mehr still. Kollegen und Experten aus ganz Europa gratulieren dem Unternehmer, der dieses Jahr mit seinem Geschäft sein 30-jähriges Bestehen feiern kann.

Die „Top 100“-Auszeichnung wird von Deutschlands größtem Fachmagazin für die Branche schon im 13. Jahr den Juwelieren, Goldschmiede-Ateliers und Schmuckgalerien verliehen, die allen hohen Kriterien exzellenter Schmuckkultur genügen. Dazu zählen laut Homepage des Magazins eine fundierte Schmuck- und Edelsteinkompetenz, überzeugendes und vielfältiges Sortiment, eine serviceorientierte und typgerechte Kundenbetreuung und ein einladendes Verkaufsambiente. Die Prüfer, die mindestens zwei Testkäufe vor Ort durchführen, wurden von Familie Geschwill restlos überzeugt und so wurde der Juwelier am Schloss nun am Messestand mit drei weiteren Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. Sie erhielten entsprechende Urkunden und in den nächsten Wochen werden Aufkleber eintreffen, die diese Geschäfte dann auch nach außen sichtbar zu einem der 100 besten im deutschsprachigen Raum machen.

Jährlich ehrt das Schmuck Magazin Juweliergeschäfte aus ganz Deutschland und den gleichsprachigen Nachbarländern für ihre „exzellente Schmuckkultur“. Und es gilt immer aufs Neue, den Status zu verteidigen. Eben auch ganz so, wie unter Sternenköchen üblich. Für Thomas Geschwill ist das natürlich ein Ansporn, in den Bemühungen um seine Kunden nicht nachzulassen. Testkäufe ist er ja von Lieferanten gewohnt, die immer genau hinschauen, wie ihre Marke vor Ort präsentiert wird. Bekannt ist vor allem auch seine Meisterwerkstatt für Anpassungen oder Reparaturen.