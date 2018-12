Thomas Pohl setzt auf Nachhaltigkeit

Brühl.Ein runder Geburtstag kommt im nächsten Jahr auf die Firma TV-Kübler in Brühl zu, denn seinen Ursprung hat das Fachgeschäft in der „ELPI Hifi-Video“-Gesellschaft, die im Herbst 1989 gegründet wurde. „Unser Unternehmen im Brühler Ortsteil Rohrhof bietet demnach seit knapp 30 Jahren Dienstleistungen rund um die Unterhaltungselektronik und Informationstechnologie an“, sagt der heutige Inhaber, Thomas Pohl, stolz.

Das Unternehmen ging in den 1990er Jahren über in „Fernseh-Hifi-Video Kübler“. Nachdem 2007 Pohl das Geschäft übernommen hat, erfolgte ein Ausbau in einen multimedialen Fachhandel. Die Schwerpunkte legte Pohl neben Fernseh-, Hifi- und Satellitentechnik auch verstärkt auf das IT-Segment mit PC, Laptop, Tablet und Smartphone. Aber auch das Smart Home, also die Sicherheits- und unterstützende Anwendungen für das Zuhause der Kunden nehmen immer größeren Raum ein.

„Unser Fokus liegt auf Markenprodukten, die bedienungsfreundlich, langlebig, energieeffizient und umweltverträglich sind“ erklärt Pohl. Exzellenter persönlichen Service sei bei ihm selbstverständlich.

Als markenunabhängiges Unternehmen habe sein Geschäft den Vorteil, dass man den Kunden eine Lösung mit dem bestmöglichen Preis-Leistung-Verhältnis anbieten könne. „Besonderen Wert legen wir auf eine professionelle Beratung mit dem Ziel, das für unsere Kunden richtige Produkt zu finden“, so Pohl.

Im Fachgeschäft in der Bismarckstraße 17 in Rohrhof führt Pohl, wie er sagt, nur Markenprodukte, deren Qualität und Handhabung ihn persönlich überzeugen und die seinen hohen Erwartungen entsprechen.

Keine technischen Eintagsfliegen

„Minderwertige Billigschnäppchen werden Kunden bei uns hingegen genauso wenig finden wie technische Eintagsfliegen – wir sind davon überzeugt, dass sich der Wert eines Produktes nicht allein an dessen Preis bemessen lässt“, hebt Pohl in einem Marktumfeld, in dem häufig der Preis durch reißerische Werbung in den Vordergrund gestellt wird, hervor. Es hänge vor allem davon ab, ob das Produkt energieeffizient, umweltverträglich, bedienungsfreundlich, langlebig ist und den Kunden gefällt. „Denn nur dann ist es seinen Preis wert und sie haben echte Freude damit.“

Deshalb hat sich Pohl mit selbstständigen Fachhändlern zur Telering-Marketing-Gesellschaft zusammengeschlossen. So sei man weit mehr als das Elektro-Fachgeschäft „um die Ecke“. Über einen elektronischen Katalog hat „Kübler“ Zugriff auf mehr als 10 000 Geräte, so dass ein Wunschprodukt innerhalb von 24 Stunden geliefert wird. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018