Ticketfrei mit Bus und Bahn

Im Autoland Baden-Württemberg ist die Verkehrswende ein sogenanntes heißes Eisen, aber dennoch möglich. Die Linke lud unter dem Motto „Ticketfreier Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) unmöglich“ die Landessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Heidelberg, Sahra Mirow, in die Gaststätte „Blaues Loch“ ein.

Mirow berichtete, dass 75 Städte weltweit, darunter beispielsweise Tallin, diese Idee bereits umsetzen. Dass das gelingen kann, bestätigt Frankreich, wo sich 20 Verkehrsverbünde zusammengeschlossen haben und viele Menschen daraufhin auf die Öffentlichen umstiegen. Um das zu finanzieren, zog der Staat in Frankreich größere Firmen zu einer Nahverkehrsabgabe heran. Diese seien es ja auch, die von den Tausenden von Pendlern und der öffentlichen Infrastruktur profitieren. Zudem stellen auch Schulen und Ausbildungsstätten, in die die Schüler und Auszubildenden pendeln müssen, einen Pool dar, aus dem die Unternehmen sich später ihre Facharbeiter auswählen können. Dies alles bislang, ohne sich an den Kosten direkt zu beteiligen.

Aber es betrifft auch die Gemeinden Schwetzingen, Oftersheim und Brühl. Viele Bürger pendeln zu ihrer Arbeit nach Mannheim oder Heidelberg. Zudem ist es immer der Mix, der das Ganze ausmacht. Busse, Regionalbahnen, Straßenbahn und Park & Ride seien Möglichkeiten, die man nutzen und ausbauen muss, um die Autos aus den Straßen der Städte herauszuhalten. Natürlich alles ticketfrei – damit sich der Umstieg für die Menschen rechnet. In Sachen Umwelt ist das Auto ein Vernichter von städtischem Raum. Einige Flächen müssen für Parkhäuser, Parkplätze oder Straßen versiegelt werden.

Es bleibt die Erkenntnis und die Einsicht der Besucher der Veranstaltung, dass ein ticketfreier ÖPNV möglich und auch bezahlbar ist, wenn alle Verantwortlichen zusammenarbeiten und es wirklich wollen – auch in Schwetzingen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019