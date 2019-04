Ticketfreier Nahverkehr?

© spd

Die Gemeinderatswahlen kommen näher, dazu passt auch das Thema „Ticketfreier ÖPNV, unmöglich?“. Die Landessprecherin, der Partei Die Linke, Sahra Mirow nimmt sich dieses Themas an und spricht mit den Bürgern der Stadt am Freitag, 26. April, 19 Uhr, im Gasthaus „Blaues Loch“ darüber.

Als Stadträtin und Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Heidelberg hat Mirow einen fundierten Einblick in die Arbeit eines Stadtrates und dazu auch die Kompetenz im Bezug zum innerstädtischen ÖPNV. Es geht, speziell in Schwetzingen, auch darum die Stadtbuslinien kostenfrei und in erweiterten Schleifen fahrenzulassen. So dass sie bis in den Hirschacker und bis an das Stadion fahren die bisher ein eher abgehängtes und trauriges Dasein in dieser Beziehung fristen.

Zu dieser Veranstaltung, etwa 30 bis 40 Minute, und einer anschließenden Diskussion sind alle Bürger eingeladen. Ebenso werden mehrere Anwärter zum Stadtrat zum persönlichen Kennenlernen vor Ort mit dabei sein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.04.2019