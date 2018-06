Anzeige

Seit Jahren schon kommt der ukrainische Kammerchor „Gregorianika“ nach Schwetzingen, um den Zuhörern hier gregorianische Gesänge, eigene Kompositionen und ukrainisches Liedgut zu präsentieren. Auf der diesjährigen Deutschlandtournee machte er in der Schlosskapelle halt, wo jedoch nur fünf der üblicherweise sieben Sänger auftraten.

Aber auch in dieser reduzierten Formation schafften es die Männer mit ihren warmen Stimmen und erhabenen Gesängen, die Zuhörer zu ergreifen und eine meditative Atmosphäre zu erzeugen. Traditionell eingehüllt in schlichte Mönchskutten mit Kapuze traten sie, das „Kyrie Eleison“ singend, nach vorne und demonstrierten in der gut gefüllten kurfürstlichen Kapelle die Spannbreite ihres Repertoires. In griechischer, ukrainischer, lateinischer und deutscher Sprache boten sie ein Programm dar, das Gesänge aus dem frühen Mittelalter bis in die heutige Zeit umfasste.

Mit den bekannten und berühmt gewordenen Liedern „Ave Maria“, dem „Mönchsgebet“ oder „Puer natus est nobis“ („Ein Kind ist uns geboren“) gelang es authentisch, Spiritualität und tiefen Glauben zu transportieren. Der makellose mehrstimmige Klang der unverwechselbaren Stimmen unterstrich die tiefgreifende Wirkung der klassischen gregorianischen Gesänge, darunter ganz besonders „In Cantabile“ oder „Ameno“.