Tiefe der menschlichen Seele ausloten

Warum „Kunst im Krankenhaus“? Dr. med. Annette Maleika, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, gab anlässlich einer Ausstellungseröffnung in der GRN-Klinik mehrere Antworten auf diese Frage: „Kunst fördert die Genesung unserer Patienten und lässt die Mitarbeiter der Klinik ihren Arbeitsplatz positiv erleben. Und auch die ärztliche Kunst trägt nicht von ungefähr diesen Namen – auch wir versuchen, unseren Beruf mit Empathie, Professionalität und Perfektion auszuüben.“

Die aktuelle Ausstellung Werke der Heidelberger Künstlerin Karin Mulawa, die verschiedene Techniken – Öl- und Acrylmalerei ebenso wie Collagen – nutzt, um „Heilungs- und Entwicklungswege“ nachvollziehbar zu machen: „Ich verfolge keinen Plan, wenn ich anfange zu malen, sondern folge meiner Intuition. Ich muss sehen, was das Bild – beziehungsweise meine Seele – von mir will. Oft bin ich selbst vom Ergebnis überrascht“, so die Künstlerin anlässlich der Vernissage.

Weiche Linien, sanfter Farbverlauf

Auf diese Weise entstehen Bilder, die sowohl von der Wahl der Motive als auch in der Darstellungsweise sehr unterschiedlich anmuten – wie beispielsweise die beiden Werke, die in der Klinikkapelle ausgestellt sind und dem Zyklus „Märchenstunde“ angehören: Während das Bild mit dem Titel „Die Schöne und das Biest“ in weichen Linien und mit sanftem Farbverlauf eine Lilie und eine Schlingpflanze zeigt, die miteinander zu kommunizieren scheinen, wirkt das ihm gegenübergestellte Werk „Das Mädchen ohne Hände“ wesentlich härter, und die einzelnen Bestandteile – unter anderem zwei „frei schwebende“ Hände, eine Gliederpuppe und eine leere Maske – lassen auf den ersten Blick keine Verbindung zueinander erkennen. Oder, in den Worten der Künstlerin: Die „Standortbestimmung im Wechselspiel der Paarbeziehung“ steht der „Zersplitterung eines Menschen“ gegenüber, der den roten Faden im eigenen Leben nicht mehr erkennt. Beide sind in der Kapelle gut platziert, loten sie doch die Tiefe der menschlichen Seele aus: „Was muss ich geben, um geliebt zu werden? Wie kann ich meiner inneren Leere begegnen? Wie finde ich Erlösung?“

Im Foyer und der Gynäkologie

Weitere Bilder – farbenfrohe, nachdenkliche, aber auch solche, die zum Schmunzeln anregen – finden sich im Foyer der GRN-Klinik Schwetzingen sowie im dritten Obergeschoss, wo die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe beheimatet ist. Wer sie sich anschauen möchte, kann dies täglich bis zum Spätsommer dieses Jahres tun – oder sich von Karin Mulawa persönlich durch die Ausstellung führen lassen: Die Künstlerin wird voraussichtlich an Pfingsten unter dem Motto „Kunst und Spiritualität“ eine entsprechende Führung anbieten; der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Alle ausgestellten Werke sind im Übrigen auch käuflich zu erwerben, heißt es abschließend. zg

