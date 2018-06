Anzeige

Nach den Exkursionen zu den Unternehmen Pfaudler in Schwetzingen und ProMinent in Heidelberg stand der dritte Firmenbesuch des Wahlkurses „Sondergebiete der Technik“ ganz im Zeichen der Schmierungstechnik. Dieses Technologiefeld erschlossen sich die sechs Schüler und zwei Schülerinnen der elften Klasse des Technischen Gymnasiums der Ehrhart-Schott-Schule bei der Firma SKF Lubrication Systems Germany in Hockenheim, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Bei den drei Buchstaben SKF denkt der Fachmann sofort an Kugellager und an den weltweit führenden Hersteller dieser Basiselemente. Damit jedoch Kugellager eine lange Lebensdauer erreichen und ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen, ist die richtige Schmierungstechnik unerlässlich. Hierzu bietet der Systemanbieter Komplettlösungen in Form von komplexen Zentralschmieranlagen für nahezu jeden Industriezweig an, von denen die Elftklässler die Grundlagen kennenlernten.

Zunächst wurden die Besucher von den Produktmanagern Jan Ruiter und dem ehemaligen ESS-Schüler Falko Liebing begrüßt und in einem rund 45-minütigen Fachvortrag in die Welt der Schmierungstechnik eingeführt. Das Staunen war groß, als sie dem leidenschaftlichen Vortrag lauschten und insbesondere die wertvollen und zum Teil unglaublichen Randinformationen vernahmen. So erfuhren die Ehrhart-Schott-Schüler beispielsweise, dass zwei Tunnelbohrer des Weltmarktführers Herrenknecht nach dem Zusammentreffen beim Tunnelbohrvorgang einfach zum größten Teil im Berg verbleiben und kein weiteres Mal verwendet werden.