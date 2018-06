„Tiger“ feiert heute seinen 78.

Anzeige

Tom Jones feiert am heutigen Donnerstag seinen 78. Geburtstag. Doch sein Alter hindert ihn nicht, weiter auf der Bühne zu stehen, zu singen und richtig abzugehen. Im Gegenteil, er scheint mit den Jahren immer besser und vielseitiger zu werden. Am Samstag, 4. August, kommt Tom Jones nach Schwetzingen in den Schlossgarten. Als Special Guest wird das Duo „Into the Ark“ um 20 Uhr den Abend eröffnen. Noch gibt’s Karten im Kundenforum unserer Zeitung.

Tom Jones erblickt 1940 unter dem bürgerlichen Namen Thomas John Woodward in Trefforest in Wales das Licht der Welt. Er beginnt bereits in frühen Jahren mit dem Singen, unter anderem bei Familientreffen, Hochzeiten und im Schulchor. Als Clubsänger tingelt er zunächst durch Wales und ab 1964 durch die Londoner Bars. Dort fällt er dem Musikmanager Gordon Mills auf, der mit ihm Platten produziert. Die erste Single „Chills and Fever“ floppt, doch schon der Nachfolgetitel „It’s not Unusual“ landet als Nummer eins in den britischen Charts. Damit beginnt eine bis heute anhaltende Karriere.

In der Zeit bis heute hat Jones der Welt unglaublich viele Hits beschert. Songs wie „Thunderball“ zum James-Bond-Film, mit dem berühmten „Delilah“, „What’s new Pussycat?“, „She’s a Lady“ oder „Green Green Grass of Home“ beweisen seine enorme musikalische Bandbreite.