Tiger wird gesund gepflegt

Der Bär hilft dem Tiger, wieder gesund zu werden. © Stadtbibliothek

Das Blinklichtertheater spielt am Montag, 8. April, 15 Uhr sein neues Stück: „Komm, ich mach Dich gesund, sagte der Bär.“ In diesem Figurentheater geht es um das Kranksein für Menschen ab drei Jahren – nach dem preisgekrönten Kinderbuch von Janosch, dem Altmeister der Kinderliteratur.

Der kleine Tiger kommt aus dem Wald gehumpelt, er ist krank. Sein Freund der Bär verspricht ihm: „Ich mach dich gesund!“ Er verbindet ihn von Kopf bis Fuß, kocht ihm seine Leibspeise, sorgt für Besuch von Tante Gans und dem Hasen mit den schnellen Schuhen. Doch dem kleinen Tiger geht es nicht besser und er muss ins Krankenhaus für Tiere und all seine Freunde kommen mit. Doktor Walterfrosch kennt sich aus: „Stelle fest, dem kleinen Tiger ist ein Streifen verrutscht.“ Also alles halb so schlimm. Karten gibt es ab Dienstag, 2. April, für 3 Euro. Reservierung auch telefonisch ab 8 Uhr unter 06202/8 72 71. zg

Info: Weitere Infos unter www.blinklichtertheater.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.04.2019