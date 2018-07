Anzeige

„Wer gewann in diesem Jahr bei den Damen das berühmte Tennisturnier in Wimbledon?“, lautete eine von zehn Quizfragen, die die Teilnehmer beim Ferienprogramm des Tennis-Clubs Blau-Weiß in Form des bekannten „1, 2 oder 3“-Spiels beantworten sollten. Die Antwort wussten freilich fast alle Kinder, denn Angelique Kerber begeistert sie.

Dass Tennis im Fernsehen viel leichter aussieht, davon konnten sich 20 Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und 14 Jahren auf der Anlage am Odenwaldring überzeugen. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen brachten Organisatorin Julia von Conrady und ihr Helferteam Janine Breyer, Katharina Schooß und Theresa Schooß den Kindern in Kleingruppen die wichtigsten Schläge wie Vor-und Rückhand, Volley und Aufschlag bei. In den Schattenpausen, in denen bei 35 Grad reichlich getrunken wurde, konnten wichtige Tennisregeln wie die richtige Zählweise besprochen werden.

Ausgepowert waren die Kinder froh über die Mittagspause, in der sich alle mit leckerer Pizza aus dem Clubrestaurant „Mamma Rosa“ stärken konnten. Zum Nachtisch durften sich die Kinder selbst aus der Eistruhe mit Eis am Stiel bedienen, das der TC Blau-Weiß gerne spendierte. Anschließend wurde kräftig weitertrainiert und das Gelernte spielerisch gefestigt.