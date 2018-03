Tipps fürs Bauen und Sanieren

Anzeige

Mit Dachdecker Limmer nach oben

Die Besucher können sich in diesem Jahr auf sehr viele kleine und große Messe-Highlights freuen: Mit dem großen Autokran des Dachdecker-Meisterbetrieb Limmer, selbstverständlich zusätzlich gesichert im Personen-Korb, kann man sich hochziehen lassen und den Ausblick über das Messegelände und die Dächer der Innenstadt genießen. Seit der ersten EnergieMesse in 2009 zählt die Heiz- und Anlagentechnik zu den zentralen Themen der Veranstaltung. Auch 2018 werden sich mehrere Firmen präsentieren und die Messebesucher umfangreich informieren. Die Firma Viessmann wird in diesem Jahr mit ihrem großen 14 Meter langen Info-Truck vor Ort sein, der sonst nur auf den international größten Fachmessen im Einsatz ist.

Mal ein E-Bike Probe fahren

Mit dem namhaften E-Bike-Anbieter HNF-Nicolai konnten die Messethemen erneut erweitert werden. Besucher können ganz ungezwungen das Fahrerlebnis mit einem E-Bike erleben und sich bei einem der führenden Hersteller informieren.

Ganz gleich ob beim Neubau oder der Gebäudesanierung, bei der Gebäudehülle stehen gleich mehrere wichtige Entscheidungen ins Haus. Mauerwerk, Fassaden-Dämmung, Dach-Dämmung, Keller- oder Geschoss-Decke und natürlich Fenster und Türen. Auch die Bauwerkabdichtung ist ein zentrales Thema. Die EnergieMesse gilt seit Jahren als eine der wichtigsten Informationsmöglichkeiten und Entscheidungshilfen dafür. Gleich mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Lösungsvarianten ermöglichen Bauherren einen umfangreichen Vergleich.

Schöner Wohnen im Eigenheim

Es präsentieren sich immer mehr Anbieter zu diesem Thema auf der EnergieMesse und machen sie zu einem besonderen Besuchererlebnis. Ob PartyLite, Teppiche aus aller Herren Länder, Vorwerk-Geräte, kreative Wand- und Boden-Beschichtungen, hochwertige Parkett-Böden, eine fantasievolle Markise oder kunstvolle Treppenkonstruktionen aus unterschiedlichen Materialien, all das gibt’s hier zu sehen.

Die Stadt mit dem Klimaschutzbeauftragten Patrick Cisowski hat sich seit dem Frühjahr 2017 intensiv mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt. Gemeinsam mit rund 50 Bürgern sowie Unternehmen und Verbänden wurde ein Klimaschutzkonzept entwickelt und vom Gemeinderat beschlossen. Inhalte – aber auch die Möglichkeiten, wie sich Bürger bei der Umsetzung direkt einbringen können, stellt die Stadt in Halle 2 vor.

Ein weiteres neues Thema ist die Energie des Menschen im alltäglichen Leben. Messebesucher erfahren, wie sie sich fit für den Alltag machen können. Hochqualifizierte Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier informieren Besucher.

Zehnjähriges Betriebsjubiläum

Ein Jubiläum feiert das Ingenieurbüro HM von Diplom-Ingenieur Holger Müller im Messe-Pavillon in Halle 4. Sein Unternehmen wird zehn Jahre alt. Ein modernes Streetfood-Konzept im Zentrum der EnergieMesse vermittelt einen angenehmen, niveauvollen Volksfestcharakter und bietet den Besuchern nach dem Rundgang auch noch einen rundum perfekten Samstag oder Sonntag. Das Gastronomie-Team „Die Planke“ ist für besondere Streetfood-Konzepte sehr bekannt.

Live-Musik am Samstagabend

Und am Samstag ab 18 Uhr bis in die späten Abendstunden hinein spielt dort die Gruppe „Groove Box“. Die drei Musiker Thomas Heid, Kurt Triebskorn und Christian Stäcker, kommen aus der Metropolregion und haben jahrelange Erfahrung. Unter dem Motto „Classic Rock – handgemacht“ wird für ausgewogenen Sound gesorgt. Die Band spielt Blues, Rock und Pop bis heute. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.03.2018