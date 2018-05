Anzeige

Für viele Betriebe ist die am 25. Mai in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein Damoklesschwert. Denn sie müssen bis zu diesem Datum ihre Prozesse in Einklang mit der DSGVO gebracht haben. Daher bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in ihrer Bildungsakademie am Freitag, 8. Juni, ein entsprechendes Seminar an.

Gerade die tägliche Umsetzung des Datenschutzes ist für viele mit Fragen und Unsicherheiten verbunden, die ohne fachkompetente Hilfestellung viele überfordert, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet dazu einen eintägigen Workshop an, in dem aufgeklärt werden soll, welche konkreten Maßnahmen wann und wie umzusetzen sind. Dazu bietet der Workshop Hilfestellung bei der praktischen Umsetzung und zeigt Fallstricke aus der Praxis auf.

Fragen wie: „Welche Inhalte muss das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten beinhalten? Welche Verträge sind mit Auftragsverarbeitern abzuschließen? Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen betreffen meinen Betrieb?“ werden beantwortet und für den betrieblichen Alltag praxisorientiert umgesetzt.