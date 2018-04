Anzeige

Auf einer Ölplattform mitten im Meer verliert der Bohrarbeiter Wenzel Groszak in einer stürmischen Nacht seinen einzigen Freund und seinen letzten Halt. Die 35-jährige Autorin Anja Kampmann erzählt von der Rückkehr aus der Fremde, vom Versuch, aus einer bodenlosen Arbeitswelt zurückzufinden ins eigene Leben. Auf Einladung der Buchhandlung Kieser kommt die Hamburgerin am Mittwoch, 18. April, um 19.30 Uhr in die Stadtbibliothek.

In ihrem Roman „Wie hoch die Wasser steigen“ reist ihr Protagonist Wenzel Groszak nach Ungarn, bringt die Sachen seines Freundes zur Familie. Er beginnt sich zu erinnern: an die Enge, an die Zechensiedlung seiner Kindheit, an Milena, die er vor Jahren zurückgelassen hat. Er wirft seine Arbeitskleider fort; mit einem alten Pick-up und einer Brieftaube fährt er los, von Italien über die Alpen, in ein erloschenes Ruhrgebiet. Und je näher er seiner großen Liebe Milena kommt, desto offener scheint ihm, ob er noch einmal im Leben ankommen wird.

Anja Kampmanns überraschender Roman erzählt in dichter, poetischer Sprache die fesselnde Geschichte aus einer unbekannten Welt: Das faszinierende Debüt einer ungewöhnlichen neuen Stimme. jüg