Tod, wo ist dein Stachel?

Sein Job beginnt da, wo die Ärzte aufhören: Peter Straub ist Bestatter in Schwetzingen. Wenn das Leben einen Menschen verlässt, dann beginnt seine Arbeit. Welche Erfahrungen er mit dem Tod macht, was Menschen Halt gibt, wenn nichts mehr hält und was Gott mit seinem Beruf zu tun hat, davon erzählt Peter Straub im Gespräch beim nächsten Onlinegottesdienst „for your soul“ am Samstag, 4. Juli, ab 18 Uhr.

Pfarrer Mathis Goseberg und Peter Straub gestalten gemeinsam zum Thema Tod und Hoffnung einen Gottesdienst. Er wird live aus der Wollfabrik ausgestrahlt und kann über die Homepage der Kirchengemeinde (www.ekischwetzingen.de), bei Facebook (Evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen) und auf dem Youtube Kanal ekischwetzingen mitgefeiert werden – auch im Nachhinein. Die musikalische Gestaltung übernimmt Elena Spitzner mit einigen ihrer Schüler.

Auch den Gottesdienst am Sonntag, 5. Juli, um 10 Uhr aus der Stadtkirche gestaltet Pfarrer Goseberg. Er predigt zur Losung des Jahres 2011 „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Die musikalische Gestaltung obliegt Detlev Helmer. zg

