Toiletten sollen im November kommen

Die turnusmäßige Friedhofsbegehung der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) unter Beteiligung von Bürgermeister Matthias Steffan wurde trotz dunkler Wolken am Himmel unter reger Anteilnahme der Bevölkerung durchgeführt, so Stadtrat und Pressesprecher Carsten Petzold in seinem Bericht. 20 Interessierte fanden sich am Portal der Trauerhalle ein, um den Stand der Dinge und die weiteren Planungen zu erfahren.

In ihrer Begrüßungsrede ging die Vorsitzende der SFW, Elfriede Fackel-Kretz-Keller, kurz auf die Geschichte der Begehungen ein, die kontinuierlich seit 2003 durch die Freiwähler durchgeführt werden. Seit 2003 besteht auch die sogenannte Bedarfs- und Bestandsanalyse für den hiesigen Friedhof, in der die Freiwähler deutlich auf die – aus ihrer Sicht – bestehenden Mängel und auf entsprechende Arbeiten und Mängelbeseitigungen hinweisen.

Dies griff auch Bürgermeister Matthias Steffan auf und verwies auf die Arbeiten, die seit der zurückliegenden Friedhofsbegehung im November 2016 durchgeführt wurden. So wurden unter anderem die Friedhofsmauer saniert und renoviert, die Hecken der Gräber, der allgemeine Baumschnitt deutlich verschönert und auch schöne neue Bänke zum Verweilen der Besucher aufgestellt. Als nächstes stehen, laut Steffan, die Erneuerung der Klimaanlage in der Leichenhalle mit sogenannten Kühlsärgen, die Sanierung des Fußbodens der Trauerhalle und eine Erneuerung des Rednerpultes an. Auch solle eine Mauer nach der anderen saniert werden. Alles Positionen, die die Mängelliste in der Bedarfsanalyse verkleinern, so Stadtrat Petzold. Der Bürgermeister verwies aber auch darauf, dass eine ansprechende Sanierung des Bodens in der Trauerhalle mindestens 30 000 Euro verschlingen und dass dies der laufende Haushalt nicht mehr hergibt. Trotzdem steht die Sanierung auf der Agenda.

Auf die Frage von Stadtrat Oliver Völker, was denn nun mit dem neuen Toilettenhäuschen sei, da das Fundament ja schon geraume Zeit gegossen und mit allen Anschlüssen versehen sei, antwortete Steffan, dass Lieferschwierigkeiten der bauausführenden Firma für die Verzögerung verantwortlich sind. Das neue WC sei für November avisiert.

Viel Arbeit für wenig Leute

Anschließend lief der Besuchertross unter Führung des Friedhofsaufsehers Steffen Harzer an einzelne Stationen. Hier gab er entsprechende Erläuterungen zu den Arbeiten und beantworte ausdauernd die Fragen der Teilnehmer. Im Bereich der Kriegsgräber kamen Diskussionen über den Pflegeaufwand des Friedhofs auf und Bürgermeister Matthias Steffan und Steffen Harzer konnten nachvollziehbar darlegen, dass der Pflegeaufwand des Friedhofes insbesondere im Frühjahr und Herbst erheblich und kaum zu bewältigen sei. Hierzu werden die Friedhofsmitarbeiter nicht nur von der Stadtgärtnerei, sondern auch von sogenannten „Ein-Euro-Jobbern“ unterstützt und trotzdem sei der Pflegeaufwand unglaublich. In diesem Zusammenhang, so Petzold, „verweisen wir auf die mit großem medialen Auftritt genau vor einem Jahr initiierte Arbeitsgruppe der hiesigen Sozialdemokraten, die unter dem Tenor ,Wir wollen jetzt handeln und nicht nur darüber reden‘ angekündigt haben, weitere Säuberungsaktionen auf dem Friedhof zur Unterstützung der Profis leisten zu wollen“ (auch nachzulesen unter www.spd-schwetzingen.de/meldungen/spd-einsatz-auf-dem-schwetzinger-friedhof/). Laut Oliver Völker blieb es wohl bei der Ankündigung, denn Arbeitseinsätze der sozialdemokratischen Friedhofspfleger seien nicht überliefert. cp/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.10.2018