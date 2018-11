Tolle Einblicke in die Praxis

Genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich rund anderthalb Jahre bevor sie die allgemeine Hochschulreife erlangen, machten sich vier Schülerinnen und 17 Schüler des Technischen Gymnasiums der Ehrhart-Schott-Schule (ESS) auf, um einen der attraktivsten Arbeitgeber der Region zu besuchen. Die SEW Eurodrive GmbH & Co KG mit Hauptsitz in Bruchsal begrüßte am Produktionsstandort Graben-Neudorf die künftigen Abiturienten der Jahrgangsstufe TGTM12.

Sina Currle und Dominik Steffen Fauth, beide verantwortlich für die dualen Studienmöglichkeiten beim Antriebsspezialisten, empfingen die jungen Menschen zunächst zu einem ausführlichen und kurzweiligen Vortrag. Hier stellten die beiden Wirtschaftsingenieure die SEW als weltweit vernetzte, erste Adresse für Antriebssysteme für alle Industriebranchen vor. Außerdem gingen sie adressatengerecht auf die Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung und des dualen Studiums bei SEW ein, dem sie selbst vor Jahren entsprangen. Mit ihren Ausführungen spielten die beiden natürlich auch den begleitenden Lehrkräften in die Hände, brechen diese doch tagtäglich eine Lanze für die Möglichkeiten, die das berufliche Schulwesen Baden-Württembergs bietet, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Viele Jobmöglichkeiten

Nicht nur das duale Studium beziehungsweise das Studium plus stand im Fokus des Vortrags, sondern auch die mannigfaltige Anzahl an Ausbildungsberufen, die das Unternehmen anbietet. Diese reichen von Industriekauffrau/-mann, über die Fachkraft für Logistik bis hin zu Ausbildungsberufen in Maschinenbau, Elektrotechnik und Mechatronik. Dass SEW hier für besonders begabte Absolventen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten aktiv unterstützt, versteht sich da schon fast von selbst.

Im zweiten Teil machten sich die Besucher auf, um das Produktionswerk zu erkunden. In zwei Gruppen verfolgten die Schüler den Materialstrom der Erzeugnisse bis hin zum fertigen Produkt. Zunächst ging es vom Rohmaterialeingang in die Zahnrad- und Wellenfertigung. Zerspantechnik auf allerhöchstem Niveau konnte hier beobachtet werden. Meetingpoints, an denen regelmäßige Treffen zur Besprechung von Prozessoptimierungen stattfinden, und Workshops, in denen die Mitarbeiter immer wieder an der Arbeitsplatzgestaltung teilhaben, belegen den wertschätzenden Umgang, den das Unternehmen mit seinen Angestellten pflegt.

Von der Fertigung der Einzelteile folgte man dem Wertstrom dann in die Montage, in die Lackiererei und schlussendlich in den Versand, von wo aus die individuellen, ausschließlich auftragsbezogen produzierten Produkte in die ganze Welt verschickt werden. mbü/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018