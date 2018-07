Anzeige

Der Countdown läuft: Der Mannheimer Sommer 2018 wird am Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr mit der festlichen Operngala bei „Schloss in Flammen“ im hiesigen Schlossgarten gekrönt. Die Karten für das Event mit großem Synchronfeuerwerk gibt es im Kundenforum dieser Zeitung – und für drei Glückspilze an dieser Stelle auch zu gewinnen.

Karten Karten gibt es ab 24,90 Euro im Kundenforum dieser Zeitung, Telefon 06202/205-205. und beim Nationaltheater Mannheim, Telefon 0621/16 80 150. Abonnenten des Nationaltheaters Mannheim erhalten an der Theaterkasse/Goetheplatz (nur dort) 15 Prozent Rabatt auf die regulären Ticketpreise. Weitere Infos unter www.schlossinflammen.de zg

Unsere Zeitung verlost in Kooperation mit Veranstalter Yellow Concerts dreimal zwei Eintrittskarten für „Schloss in Flammen“. Dafür sollte bis Freitag, 6. Juli, eine Postkarte an Schwetzinger Zeitung, Betreff: Schloss in Flammen, Carl-Theodor-Straße 1, 68723 Schwetzingen den Weg zur Redaktion finden beziehungsweise eine E-Mail mit gleichem Betreff an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de geschickt werden – jeweils Telefonnummer nicht vergessen. Die Gewinner werden ausgelost und informiert.

Auf was dürfen sich die Besucher des launigen Konzertabends, der von Comedian Christian „Chako“ Habekost moderiert wird, freuen? Auf tolle Musik, eine entspannte Atmosphäre im herrlichen Schlossgarten und auf fantastische Kostüme: Es ist zur schönen Tradition geworden, dass auf den Rasenflächen hinter der Bestuhlung gepicknickt werden darf. Hier sitzen dann etwa in Barockkostümen gewandete Besucher und lassen sich an edel gedeckten Tischen einen guten Tropfen und mitgebrachte Speisen schmecken. Da wäre Kurfürst Carl Theodor sicher gerne dabei! Oder eine Gruppe in witzigen Outfits packt aus dem Bollerwagen Prosecco aus und hofft darauf, dass die Jury unter Schirmherr Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei ihnen Halt macht. Der schönste Tisch beziehungsweise Platz wird nämlich prämiert.