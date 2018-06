Anzeige

Was für Talente! Bereits zum dritten Mal sorgte die Talentshow für einen mitreißenden Abend im überfüllten Musiksaal des Hebel-Gymnasiums.

Paula Irle eröffnete mit einer gefühlvollen Gesangseinlage das abwechslungsreiche Programm. Sie hat ebenso wie Melike Kocer bereits bei „The Voice Kids“ kandidiert. Weitere begeisternde Gesangsbeiträge steuerten Maja El Cheikh Zein und Kjara Krunic bei. Die Tanzdarbietungen zeigten wieder eine Vielfalt an Stilen: Die aus dem Turnsport kommenden Pauline Bopp und Leni Linsenmeier beeindruckten mit akrobatischem Showtanz. Lejla Bogumil hatte eine flotte Choreographie zu „Easy Love“ einstudiert. Und Wirbelwind Sebastian Leiberich ging wieder in seiner Freestyle-Improvisation, inklusive Moonwalk, auf – das Publikum war hingerissen.

Erstaunlicherweise nehmen viele Talente keinen Unterricht, sondern bringen sich Gesang, Tanz oder Instrumentenspiel mit Hilfe von Youtube-Videos selber bei. Am Klavier zeigten Joshua Zöllner und Can-Luka Jay Downey ihr Können. Johannes Auer bringt sich ebenfalls sein Gitarrenspiel und Gesang selber bei. Er musiziert auch manchmal in der Schwetzinger Fußgängerzone. Auf elf Jahre Gitarrenspiel kann Maximilian Wirth, der inzwischen eine eigene Band gegründet hat, zurückblicken, was man an seinem souveränen Auftritt auch spürt. Kai Kronberg ist dagegen am Schlagzeug in seinem Element.