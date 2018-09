Tolle Wohlfühlmode mit lässigen Schnitten

Die sommerlichen Temperaturen dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Herbst und der Winter trotzdem bald kommen werden. Was schick ist für Damen in diesen kälteren Jahreszeiten, das präsentierte die Modenschau der „Atrium“-Modegalerie in der Friedrichstraße.

„Wir zeigen Ihnen, welche Trends für den Herbst und Winter angesagt sind, Mode für jedes Alter, für jede Größe und für jede Figur“, begrüßte Geschäftsführerin Christiane Spengemann, die mit viel Charme die Schau moderierte, ihre Gäste. Der Laden platzte aus allen Nähten, so groß war das Interesse der Frauen, aber auch einiger Männer, an der Präsentation. Zehn Models in jedem Alter stellten den Zuschauern 60 Outfits vor, die für Begeisterung und viel Applaus sorgten. „Man sieht es den Models, die allesamt Freunde des Hauses sind, an, wie viel Spaß sie dabei haben“, sagte Spengemann im Gespräch mit unserer Zeitung, „zudem müssen sie sich in den Kleidern wohlfühlen, um sie gut präsentieren zu können. Wie Sie sehen, ist das bei jeder Einzelnen der Fall“, fügte sie an.

Neu im Team ist das Nachwuchsmodel Phyllis, informierte die Geschäftsführerin. Phyllis führte Sportliches für Jugendliche vor wie zum Beispiel beige Jeans, dazu ein lässiger Pulli mit Weste, „so gut kann man aussehen, wenn man sich richtig stylt“. Tatsächlich, es war ein Genuss, den bezaubernden Frauen auf dem Laufsteg zuzuschauen. Paarweise zeigten sie in verschiedensten Outfits einen Querschnitt durch die Kompetenz in Sachen Mode der Galerie Atrium. Das Ganze war mit fetziger Musik untermalt. Gesangseinlagen von Astrid Bohm in der Mitte und am Ende der Veranstaltung sorgten zusätzlich für beste Unterhaltung. Während der gesamten Show gab Christiane Spengemann zahlreiche Modetipps, von denen sich die Zuschauerinnen für die kommende Saison Inspiration holten. „Der Trend geht von Pink-Rosé bis hin zu knalligem Rot, kombiniert mit Schwarz, und charmantem Bordeaux“, so Spengemann, die immer wieder auch auf die Kombinationsmöglichkeiten hinwies.

Längsstreifen an Hosen

Hingucker waren dabei Wendekleider und -röcke in verschiedenen Farben und Designs vom italienischen Modelabel Animapop, gemusterte Daunenwesten der Marke Basset, Chanelgehröcke und schwarze Business-Anzüge von Laurèl, gemusterte Jacken von Winkler, Blusen von Yest, Pullis der Kollektion Doris Streich und Blazer in Strick oder Tuch von Sally Sahne sind in den nächsten Monaten angesagt mit lockeren Schnitte und lässigem Oversize-Look. Warme Strickjacken und Steppmäntel rundeten das gesamte Outfit mit Tüchern für die bevorstehenden kalten Tage ab.

Was auffiel, waren gerade die Hosen. Einen besonderen Schliff bekamen sie durch die glitzrigen Längsstreifen am Hosenbein, die von Jogginghosen bekannt sind. Fehlen durften auch Glitzer und Glamour nicht, Weihnachtsfeiern und Silvester stehen ja vor der Tür. Für solche Anlässe kreierte der Modeanbieter Imperial goldene Kleider oder Röcke, gepaart mit schwarzem Shirt. Ein Dauerbrenner in der Mode sind die Jeans, die durch Stickereien, Pailletten oder Glitzerfäden aufgepeppt waren, dazu Shirts in Beige oder in kräftigen Farbakzenten.

Zur dieser gut sortieren Damenmode in den Größen 36 bis 50 suchte Doris Amann vom Schuhparadies passende Stiefeletten, Schnürboots, Sneaker oder Pumps aus. Das Elegante der Kleidung wurde noch mehr mit dem hochwertigen Schmuck betont, den Andrea Hilmer-Lossen lieferte, und das stilvolle Make-up von Kosmetik Babor, die auch sonst die Präsentation tatkräftig unterstützt haben. Dafür bedankte sich die Chefin bei ihnen sowie bei den Models und bei ihrer Familie, ohne deren Hilfe so ein Event nicht zu stemmen wäre, wie sie betonte.

Beim finalen Durchgang, wo sich die Models Anne, Kerstin, Elena, Christine, Elke, Gabi, Kathie, Phyllis, Tamara und Simone noch einmal in festlicher Kleidung zeigten, bekamen sie als Dankeschön eine Rose. Nach Ende der Modenschau war noch lange nicht Schluss. Die Gäste konnten sich bei Sekt und Häppchen, die das Team um die Hausherrin selbst zubereitet hat, über Mode austauschen, selbige shoppen und die Überraschungstüte vom „Atrium“ bestaunen. her

Info: Mehr Fotos gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

