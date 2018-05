Anzeige

Ganz anders, jedoch nicht weniger fesselnd erwies sich der kleine Spargelacker der kurfürstlichen Spargelgenossenschaft auf dem Schlossplatz. Den Brüdern Moritz (7) und Felix (5) machte es sichtlich Spaß, in dem Sandhügel nach dem „weißen Gold“ zu suchen. Moritz erwies sich dabei fast schon als alter Hasen. Hat er doch in seiner Kindergartenzeit bereits einmal Spargel gestochen. Hermann Wörn, der letzte Bauer, der in Schwetzingen 1985 noch mit Pferd und Pflug einen Spargelacker bearbeitete, zeigte sich jedenfalls beeindruckt. Wie ein Profi grub Moritz den Spargel aus, stach in an der richtigen Stelle und machte das Loch anschließend wieder zu.

Ein echter Hingucker war die Leihgabe aus der neuen bayerischen Partnerstadt Schrobenhausen in Form eines Pferdegespanns in Originalgröße samt Pflug und Bauer aus Holz. Frei nach dem römischen Motto „Brot und Spiele“ sorgten auf dem Schlossplatz der gemischte Chor „Alive Vocals“ mit Unterstützung vom Sängerbund-Liederkranz aus Oftersheim und die Landfrauen für kulinarische Abwechslung. Bei Küchen Kall konnte das Pfannkuchenbacken live verfolgt werden. Die Stadtwerke und Möbel Höffner reihten sich mit ein und Volker Schatten („CarZins“) aus Düsseldorf sorgte mit einem weißen Porsche 911 Carrera Targa Baujahr 1985 für Aufsehen. Er lobte als Tagespreis eine Ausfahrt mit dem Oldtimer aus, der zudem nächstes Jahr verlost wird. Eine Beratung in Sachen Oldtimer-Investment gab’s obendrauf und Appetit auf dem Concours d’Elegance im September wurde auch gleich gemacht.

Abwechslung und vor allem etwas mehr Schatten bot der Durchgangsweg vom Schlossplatz zur Dreikönigsstraße. Neben Autogrammstunden der Majestäten und Hoheiten inklusive Spargelkreationen aus Marzipan sorgten hier vor allem die Kunstausstellungen von Schwetzinger Schulen und das begehbare Kochbuch „Spargel to go“ für Verkehr. Jörg Schreiner und dessen Tochter Lilli Marlen hatten dafür die richtige Musik für das junge Publikum mitgebracht.

Am frühen Abend stieg dann auch noch die viel beachtete Stadtmeisterschaft im Spargelweitwurf – eine echte Gaudi. Bei den Junioren gewann Leon Schmaderer vor Nick Hirning und Yannick Getto. Jule Schimmele bei den Damen (16,4 Meter) und Simon Kühbauch (22 Meter) bei den Herren warfen das Plastikgemüse am weitesten. Schimmele gewann auch die Damengesamtwertung (es wurden immer die zwei weitesten Würfe addiert) und Joachim Tremel-Pitsch die bei den Herren. Es gab Sekt und Kurfürstenkarten.

Schlossplatz und Zwischengang waren nur zwei kleine Flecken des Spargelsamstages. Aber sie boten alles, was das „savoir vivre“ in der Perle der Kurpfalz ausmacht – inklusive der tollen Sandskulptur von Yosef Bakir.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.05.2018