Konzertabsagen wegen einer Infektion und eines Krankenhausaufenthaltes. Wie wird das heute Abend wohl mit Tom Jones im Schlossgarten? Wenn er so in Form ist, wie vorgestern in Freiburg, dann wird es klasse. Kritiker Peter Disch von der Badischen Zeitung schreibt: Dem Wiener Walzer „What’s New Pussycat?“ haucht eine Handharmonika luftiges Pariser Flair ein. Andere Songs werden dezent an die Möglichkeiten eines Sängers angepasst, der auf die Achtzig zugeht. „Ich wurde mit der Gnade einer goldenen Stimme geboren“, heißt es sinngemäß in Leonard Cohens „Tower of Song“, den Jones auch interpretiert. Stimmt. Die Stimme ist gut gealtert, hat noch Volumen und dieses leicht Animalische, die hohen Töne sind weder kehlig noch dünn, sie sitzen, haben Kraft, so Disch. jüg