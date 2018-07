Tom Jones ist zurück

Anzeige

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Tage, dann geben sich bei „Musik im Park “ vier Stars die Klinke in die Hand. Vom Mittwoch, 1. August, bis zum Sonntag, 5. August, findet das Open-Air-Festival im Schlossgarten statt und es wird mit Joan Baez, Van Morrison, Tom Jones sowie Ina Müller ein vielseitiges musikalisches Programm geboten.

Die Acts mit Joan Baez und Van Morrison sind bekanntlich bereits ausverkauft. Aber für Tom Jnes und Ina Müller gibt’s noch Tickets. Die gute Nachricht: Gestern Abend kehrte der 78-Jährige nach einem Krankenhausaufenthalt und mehreren abgesagten Konzerten in Finnland und England auf die Bühne zurück und bestritt seinen Gig in York.

„Musik im Park 2018“ – Regularien und Tickets Nicht mit aufs Veranstaltungsgelände dürfen: Taschen und Rucksäcke größer als Din-A-4; Getränke und Speisen, Waffen und waffenähnliche Gegenstände; Stühle und Hocker; Fotos mit Wechselobjektiven oder Brennweite über 180 mm; Video-, Film- und Tonaufzeichnungsgeräte, Tablets und Selfie-Sticks; Tiere; leicht brennbare Gegenstände; Laserpointer; Feuerwerkskörper und Kracher; Plakate mit extremistischem oder beleidigendem Aufdruck. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich keinen Zutritt. Alle Konzertbesucher werden gebeten, frühzeitig anzureisen, da es aufgrund der Personenkontrolle am Einlass zu Wartezeiten kommen kann. Alle Taschen werden durchsucht, also nur das Nötigste mitbringen. Behindertenparkplätze gibt es nicht direkt am Schlossgarten, sondern nur in den Parkhäusern (Wildemann, Schlossgarage, Marstall). Karten für Tom Jones und Ina Müller gibt es noch im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz und am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Joan Baez und Van Morrison sind ausverkauft. Ticket Hotline: 0621/10 10 11. zg

Seit fünf Jahrzehnten steht Tom Jones erfolgreich auf der Bühne. Und immer noch begeistert er sein Publikum als begnadeter Live-Performer mit einem schier unermesslichen Repertoire an Hits. Am Samstag, 4. August, ist er in Schwetzingen zu erleben. Als Special Guest wird das Duo „Into the Ark“ um 20 Uhr den Abend musikalisch eröffnen.