Total enkeltauglich

Was bedeutet eigentlich das Wort „enkeltauglich“? Was ist der Oberbegriff zu „verwickeln“ und wie programmiert man einen Wörterbuchartikel? Mit diesen Fragen haben sich die Schüler von Referendar Riad Risovic der Ehrhart-Schott-Schule fünf Wochen lang beschäftigt. „Schüler machen Wörterbücher – Wörterbücher machen Schule“ heißt das Projekt, das die Abteilung Lexik des Instituts für deutsche Sprache (IDS) in Mannheim mit dem Lehrstuhl germanistische Linguistik der Uni Mannheim unter dem Motto „Als Schüler kommen und als Forscher gehen“ ins Leben gerufen hat.

Inhaltlich sollen die Jugendlichen digitale Sprachressourcen zur Erarbeitung von Artikeln auf wissenschaftlicher Grundlage in einem wikibasierten Wörterbuch im Internet veröffentlichen können. Die Jungen und Mädchen der Eingangsklasse des Technischen Gymnasiums haben dazu selbstständig gearbeitet und einen Einblick in die Universität und das Forschungsinstitut erhalten. In Paaren oder Dreiergruppen untersuchten sie je ein Wort und erstellten dafür einen Eintrag.

Den Verlauf des Projektes sowie die Ergebnisse präsentierten der Referendar für Deutsch und Geschichte und seine Schüler vor Rektor Thomas Edinger, Laura Herzberg und Saskia Wenz von der Uni, ihren Mitschülern und interessierten Lehrern.

„Die Highlights waren mit Sicherheit die Besuche an der Universität und im Institut für deutsche Sprachen“, meinte Risovic und erntete dafür Zustimmung aus dem Publikum. Dann durften die Schüler ihre Wörterbucheinträge präsentieren. Den Anfang machten Marius Lauf und David Gebhardt mit dem Neologismus „enkeltauglich“. Das Wort bedeute so viel wie „die Zukunft für die Nachkommen gerecht machen“.

Die Schüler erklärten, wie sie mithilfe von „Cosmos II“ Synonyme, Antonyme und Beispiele gefunden hatten. „Ich fand das Projekt sehr gut. Es war eine schöne Abwechslung zum normalen Deutschunterricht“, sagte Lauf. Weiter ging es mit dem Wort „verwickeln“, für das sich Felix Dimitrijevic, Elena Hahn und Rabia Kahn starkgemacht hatten. Besonderheit: „Man kann sowohl ,ich verwickle’, als auch ,ich verwickele’ sagen“, so Kahn. Im Verlauf stellten die Schüler die Einträge für „Nagelprobe“, „gemeinschaftlich“ oder „Verminderung“ vor.

Erfolgreiches Projekt

„Ich war an der Uni wissenschaftlicher Helfer. Erst haben wir das Projekt am Bach-Gymnasium gestartet. Es kam super an und so wollte ich es auch an die Erhart-Schott-Schule bringen“, sagt Risovic: „Die Schüler haben überfachlich gearbeitet, mit Anleitung die Seite programmiert, sich mit dem Wort beschäftigt und viel praktisch gemacht.“

