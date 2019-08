Totschlag als Ende des Martyriums

Glaubt man der Erklärung der 54-jährigen Angeklagten Swetlana K., die am Freitagmorgen von ihrem Verteidiger Dr. Jörg Becker verlesen wurde, dann musste diese Ehe fast zwangsläufig im Tod eines Partners enden. Fast 40 Minuten lang schilderte er das Martyrium, das die Angeklagte von ihrem Ehemann Waldemar erdulden musste. Er bedrohte sie über viele Jahre hinweg mit Messer und einem Beil, hatte ständig außereheliche Affären, würgte und schlug sie immer wieder und erniedrigte sie in gemeinster Weise durch Erzählungen darüber, wie gut andere Frauen im Vergleich zu ihr nackt aussähen und im Bett seien. Und doch trennte sie sich nicht von ihm, hatte weiterhin mit ihm Geschlechtsverkehr und wollte gegenüber der Tochter und der Verwandtschaft von ihm den Schein des Eheglückes bewahren, so schilderte es der Rechtsanwalt.

Bis eben in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2018 in der Eigentumswohnung im Ostpreußenring alles zu spät war und die schmächtige Frau ihrem auf der Couch sitzenden Mann einen 1,9 Kilogramm schweren Kerzenständer so lange auf den Kopf schlug, bis er röchelnd mit offenem Schädelbruch am Boden lag. Sie versuchte sich dann mit Schlaftabletten selbst umzubringen, aber die wirkten nicht. Drei Stunden später rief sie die Polizei, die den Toten auf dem Wohnzimmerboden liegend fand und die Frau verhaftete. Auch das schildert sie in der vom Anwalt verlesenen Erklärung. Sie hält sich dabei die Hand vor das Gesicht, wippt mit dem Körper vor und zurück, trocknet sich Tränen ab und vermeidet den Blickkontakt zu den in Trauerkleidung erschienen Verwandten von Waldemar, dessen Bruder auch Nebenkläger ist.

Schon tags zuvor ging’s los

Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann hatte zuvor die Anklage verlesen: Er schilderte den Abend vor dem Totschlag, der ebenfalls als schwere Körperverletzung angeklagt ist. Da war es im Keller des Wohnblocks zum Streit gekommen, während dessen die Angeklagte ihren Mann derartig mit dem Besenstiel geschlagen haben soll, dass dieser zerbrach. Danach habe sie ihn noch mit einer Aluminiumkrücke traktiert, so Grossmann. Dann habe sie noch zu ihm gesagt: „Ich bringe dich heute um!“ Der Mann ließ sich in der GRN-Notaufnahme verarzten und kehrte wieder in die Wohnung zurück. Sowohl die Frau als auch der Mann erstatteten auf dem Schwetzinger Polizeirevier Anzeige - mit gänzlich unterschiedlichen Versionen des Streitverlaufs. Sie beschreibt es so, dass sie sich gegenseitig geschubst hätten, er an den Gefrierschrank geprallt sei, von dem eine Falsche Wein herunterfiel, die zerbrach. Im Nassen sei der Mann ausgerutscht und ans Metallregal geprallt. Zuvor habe er ihr mit dem Jagdmesser gedroht und gesagt, er wolle ihr beide Hände brechen.

Offener Schädelbruch und Embolie

Aber zurück zur Anklage: Grossmann spricht davon, dass zwischen 3.55 und 4.15 Uhr am Feiertag, 3. Oktober, Swetlana K. nach einem verbalen Streit zum Kerzenständer gegriffen und hat diesen ihrem Mann mit mindestens fünf bis acht kräftigen Schlägen auf den Kopf gehauen habe, bis der 55-Jährige tot gewesen sei. Die Obduktion habe ergeben, dass er einen offenen Schädelbruch und daraufhin eine Embolie erlitten habe. Die Anklage lautet deshalb auf schwere Körperverletzung für die erste Tat und auf Totschlag für die zweite finale Tatnacht.

Schon während der Verlesung der Anklageschrift schluchzen die vier Frauen, die mit dem Opfer verwandt sind, herzzerreißend im Zuschauerraum. Als dann die lange Erklärung der vermeintlichen Täterin von Rechtsanwalt Becker verlesen wird, kommt es immer wieder zu Unmutsbekundungen. Der Bruder als Nebenkläger verlässt zeitweise sogar den Saal und sagt: „Ich bekomme keine Luft mehr.“ Die Verwandten können und wollen offensichtlich nicht glauben, was ihr Waldemar seiner Frau alles angetan haben soll, bevor sie ihn totgeschlagen hat.

Aber kommen wir mal zum Beginn der Beziehung, in der Liebe und Hass sich offensichtlich unheilvoll abwechselten. In einem Dorf bei Brest in Weißrussland geboren, machte Swetlana dort den Realschulabschluss, arbeitete in einem Krankenhaus und bei einem Bewässerungsunternehmen in der Buchhaltung. Dort lernte sie auch ihren Waldemar kennen, heiratete ihn 1983 und bekam schon bald einen Sohn. Im Jahr 1992 siedelte das Paar dann nach Deutschland über, lebte zuerst in Bayern und kam dann 1994 nach Schwetzingen, wo schon Mutter und Geschwister von Waldemar lebten. Hier arbeitete sie als Hausmeisterin und Montagehelferin, bekam noch eine Tochter. 2011 kauften die beiden die Eigentumswohnung im Ostpreußenring.

Immer wieder Schläge und Tritte

Gewalt spielte in der Ehe offensichtlich immer eine Rolle, so schildert Verteidiger Becker eine Szene noch in Weißrussland, als der Mann seine schwangere Frau verprügelt hat. Der ständige Streit und die Prügeleien waren offensichtlich auch Auslöser einer Magersucht bei der Tochter. Der Tod des Sohnes im Jahr 2014 im Alter von nur 29 Jahren hat die Situation dann verschärft. Swetlana K. litt an einer schweren Depression, musste auch in stationäre Behandlung, hatte die Wahnvorstellung, ihr Sohn sei gar nicht tot, spreche und besuche sie, sie kaufte ihm sogar Sachen zum Anziehen.

Aber an was entzündete sich der Streit? In ihrer Erklärung schildert die Angeklagte ständige Ehebrüche ihres Mannes. Zuerst war es eine Frau in Ulm, dann eine in Düsseldorf, dann eine in Viernheim, mit der außereheliche Beziehungen geführt wurden, die Swetlana aber bemerkte und mit großem detektivischem Gespür aufdeckte. Sie forderte die Geliebten am Telefon auf, ihren Mann in Ruhe zu lassen, erwischte ihn inflagranti, nachdem sie über ein Navi die Adresse rausgekriegt hatte, bei einer anderen flüchtete er angeblich über einen Balkon und brach sich dabei den Finger. Zuletzt sei er ganze Tage lang weggewesen, heißt es in der Erklärung.

Wenn er dann nach seinen Eskapaden spätabends nach Hause kam, wurde gestritten. Er erzählte dann auch noch davon, wie toll die anderen Frauen seien, zwang Swetlana aufs Bett und setzte sich mit seinen 1,81 Metern Größe und über 100 Kilo Gewicht auf sie und schlug sie. Und doch kam es immer wieder auch zu Geschlechtsverkehr und Swetlana lässt auch folgenden Satz verlesen: Ich habe ihn trotzdem geliebt. Man kann sich die Liebe nicht aus dem Herzen reißen!“

Immer ein Messer griffbereit

Noch eine ungute Angewohnheit schildert sie: Waldemar hatte in der ganzen Wohnung und im Keller Messer und ein Beil deponiert. Damit bedrohte er seine Frau immer wieder. So hatte er auch in der Tatnacht ein Messer mit ins Wohnzimmer gebracht, wo die Frau auf der Couch lag, um sich vom schlimmen Streit vorher in der Küche zu erholen. Er legte das Messer sichtbar auf die Couch. Sie wollte, dass er sie allein lässt. Er wollte Fernsehen. Dann fing er wieder an, sie zu beschimpfen, nannte sie eine Hure, äußerte sich verächtlich über ihre Brüste und eröffnete ihr, dass eine Frau aus Biberach ein Baby von ihm bekommen habe, das sie nach ihm benannt habe. Dann packte er sie am Nachhemd und drohte ihm, sie umbringen zu wollen. Da habe sie dann wieder und wieder zugeschlagen. Sie bereue die Tat zutiefst, lässt sie dann noch ihren Anwalt verlesen.

Der Prozess wurde dann unterbrochen und geht am Freitagnachmittag um 13.45 Uhr mit ersten Zeugenaussagen im Schwurgerichtssaal unter Vorsitz von Richter Rackwitz weiter.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.08.2019