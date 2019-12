Tournee-Oper verlegt ihren Sitz nach Schwetzingen

Die Tournee-Oper Mannheim, die am dritten Wochenende des kurfürstlichen Weihnachtsmarktes die Kinderoper „Die Zauberflöte“ präsentierte, hat ihren Sitz nach Schwetzingen verlegt.

Demnächst soll der Name des Vereins noch angepasst werden, hatte die Vorsitzende Tanja Hamleh der Verwaltung mitgeteilt. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, insbesondere junges Publikum durch Auftritte und Schulprojekte für die klassische Musik und die Oper zu begeistern. Die Stadt wird die Arbeit finanziell unterstützen. Der Gemeinderat genehmigte in seiner Sitzung einstimmig einen jährlichen Zuschuss von 3000 Euro.

Das Privatgymnasium hatte im Sommer erstmals einen Schüleraustausch mit dem Gymnasium in der ungarischen Partnerstadt Pápa organisiert. Für Juni ist der Gegenbesuch in Schwetzingen und für Juli der nächste Austausch in Pápa geplant. Die Schule ist nicht in der Trägerschaft der Kommune.

Engagement gewürdigt

Damit das Engagement des Privatgymnasiums zugunsten der Städtepartnerschaft aber entsprechend unterstützt werden kann, musste der Gemeinderat die Richtlinien zur Förderung der Partnerschaften der Stadt ergänzen.

Der Beschlussvorschlag ging ohne Gegenstimmen durch. Für den jährlichen Besuch und Gegenbesuch während des Schüleraustauschs werden bei der entsprechenden Kostenstelle 2500 Euro eingestellt. vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019