Tourneeoper unterstützen

Gin Tonic probieren und Gutes tun: Wolfgang Falke von „Falke Exklusive“ in Schwetzingen führt ein Online-Gin-Tonic-Tasting am Samstag, 18. Juli, um 19 Uhr durch, um den gemeinnützigen Veranstalter Tourneeoper Mannheim zu unterstützen. Dieser ist, wie viele Kulturschaffende, in Not geraten aufgrund der Pandemie-Auflagen. Das Gin-Tonic-Tasting wird mit Unterstützung vom Round Table Schwetzingen auf den Weg gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung von Wolfgang Falke.

Die Tourneeoper Mannheim mit der Schwetzinger Vorsitzenden Tanja Hamleh ist ein Gastspieltheater, welches sich zum Ziel gemacht hat, Mädchen und Jungen mit kindgerechten Inszenierungen an die klassische Musik und Opern heranzuführen und so einen wichtigen Teil zur kulturellen Bildung beizutragen. Dafür ist die Tourneeoper bundesweit in Grundschulen und Kindergärten unterwegs. Die Aufführungen sind interaktiv und für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Die Tourneeoper war schon auf dem hiesigen Weihnachtsmarkt zu erleben.

Karten für das Gin-Tasting gibt es für 49 Euro (zzgl. Versand) online unter www.whisky-zigarren-shop.de/gin-tonic-tasting-online sowie im Ladengeschäft von „Falke Exklusive“ in der Carl-Theodor-Straße 27 in Schwetzingen. zg

