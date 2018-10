Tradition und Innovation als Gemeinsamkeiten

Was verbindet eigentlich das Privatgymnasium und die Stadtwerke, außer die Kooperation bei der Energielieferung, die jetzt vom Schulträger und den Stadtwerke-Verantwortlichen mit einem kräftigen Handschlag endgültig und offiziell unter Dach und Fach gebracht wurde? Eine durchaus interessante Frage, bei der die Beteiligten dann auch schnell Einigkeit erzielten, heißt es in einer Pressemitteilung: Tradition, Innovation, Zukunft.

Diese drei markanten Begriffe spiegeln bei genauerer Betrachtung perfekt die Gemeinsamkeiten wider. Das Privatgymnasium bezieht für seinen traditionsreichen Schwetzinger Standort in der Hebelstraße Fernwärme und Strom vom lokalen Energieversorger mit langjähriger Tradition. Dass beide Partner in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet innovativ unterwegs sind, stellen sie mit ihrer Arbeit tagtäglich unter Beweis, heißt es in der Mitteilung. Und weil sowohl eine gut gebildete junge Generation als auch eine nachhaltige Energieversorgung elementare Voraussetzungen für eine gute und lebenswerte Zukunft seien, stünden die entsprechenden Konzepte dafür ganz oben auf der beiderseitigen Prioritätenliste.

„Für uns gehören lokale Partnerschaften zum Grundprinzip und sind fester Bestandteil unserer Philosophie“, betont Schulträger und Geschäftsführer Uwe Rahn und verweist dabei auf den zweiten Standort Weinheim. Dort, wie auch in Schwetzingen, bezieht das Privatgymnasium Strom von „meineStadtEnergie“, der erfolgreichen Gemeinschaftsmarke der Stadtwerke Schwetzingen und der Stadtwerke Weinheim. „Da wissen wir, woran wir sind, haben jederzeit persönliche Ansprechpartner und fühlen uns einfach am besten aufgehoben“, sagt Rahn. Dass die Schwetzinger Bildungseinrichtung auch noch mit der umweltfreundlichen Fernwärme versorgt werde, sei aus Sicht des Schulträgers ein weiterer Pluspunkt.

Kontinuierlicher Ausbau

Solche Aussagen freuen den lokalen Energieversorger und man sieht sich in der strategischen Ausrichtung bestätigt. „Weil der kontinuierliche Ausbau der umweltfreundlichen Fernwärmeversorgung eines unserer primären Ziele ist, haben wir vor einiger Zeit die notwendige Infrastruktur im innerstädtischen Bereich vom Schlossplatz bis zur Hebelstraße entsprechend zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Liegenschaften – beispielsweise das Brauhaus, die Katholische Seelsorgeeinheit und verschiedene städtische Einrichtungen – sind hier zwischenzeitlich an die Fernwärme gegangen, so wie jetzt auch das Privatgymnasium“, erläutert Martina Braun. zg

