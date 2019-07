Träumen im Alltag

Jeder Autofahrer hat das schon einmal an der Ampel erlebt: Sie schaltet von Rot auf Grün und die Schlange sollte sich eigentlich in Bewegung setzen. Aber der erste in der Reihe hat das Grün etwas verschlafen und wird durch das Hupen der „Nachfolger“ geweckt – manchmal war man sogar selbst dieser erste Fahrer. Die meisten Träume haben wir zwar nachts, dennoch kommt es auch am Tag immer wieder zur flüchtigen Abwesenheit.

Beispiele gibt es viele: Mitarbeiter, die sich bei endlosen Sitzungen kurz in den Urlaub träumen und manchmal unsanft erwachen, weil der Diskussionsleiter sie um einen Vorschlag gebeten hat. Schüler kennen das vom Unterricht, wenn Lehrer sie zielsicher aufrufen, während sie mit ihren Gedanken gerade ganz woanders sind. Dieses zeitweise Abschalten von der Realität wird auch in der Wissenschaft erforscht und in der Kunst vielfältig variiert.

Menschen, die sich gedanklich außerhalb der Realität aufhalten, wird ja oft eine blühende Fantasie bescheinigt, manchmal nennt man sie auch Tagträumer. Fantasie und Kreativität ist in vielen Berufen eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Arbeiten. Nicht nur Werbemenschen, Schriftsteller und sonstige Künstler brauchen sie, auch Techniker und Entwickler müssen immer wieder geistige Ketten sprengen, um Neuland zu betreten.

Schlafforscher raten ebenfalls dazu, sich bei Schlafschwierigkeiten als Einschlafhilfe mit etwas Schönem „wegzuträumen“. Als Gefahr wird von der Wissenschaft jedoch dann die Traumwelt und starke Einbildung gesehen, wenn damit die Wirklichkeit immer mehr ausgeblendet wird. Sie spricht dann von beginnenden Zwangsstörungen, die frühzeitig behandelt werden müssen.

Ansonsten gilt: Solange sie uns nicht beherrschen, sollten wir unseren Mitmenschen – und uns natürlich – aber diese kleinen Fantasiepausen ruhig mal gönnen.

