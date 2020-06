Training in der Pandemie

Wie sieht der tägliche Trainingsalltag ohne Wettkämpfe aus? Ist ein reguläres Training unter professionellen Bedingungen derzeit überhaupt möglich? Ist auch die individuelle Karriereplanung mit und neben dem veränderten Hochleistungssport davon negativ betroffen? Und halten die finanziellen Partner und Sponsoren auch in der dauerhaften Krise die Treue und leisten entsprechende Unterstützung?

Diese Fragen und weitere aktuelle Themen werden beim elften Talk „From hero to zero“ aus der Wollfabrik, am Mittwoch, 17. Juni, um 20.15 Uhr, mit dem Handballer der Rhein-Neckar Löwen und langjährigem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Uwe Gensheimer, der Stabhochspringerin des ABC Ludwigshafen und amtierenden Deutschen Meisterin Lisa Ryzih, der Para-Dressurreiterin des Reitclubs Hofgut Petersau und mehrfachen paralympischen Goldmedaillengewinnerin und Weltmeisterin Hanne Brenner sowie dem ehemaligen Weltklassefechter und heutigen Leiter des Olympiastützpunkts Metropolregion Rhein-Neckar Daniel Strigel diskutiert. Moderator ist Frank Schlageter, selbst früher erfolgreicher Bundesliga-Hockeytorwart bei der TG Frankenthal und dem Berliner HC.

Viele Wettkämpfe stehen noch still

Bis auf einzelne nationale Wettbewerbe, wie die wieder angelaufenen Spielbetriebe in den ersten drei Fußballligen, das gerade laufende Finalturnier in der ersten Basketball-Bundesliga oder die am vergangenen Wochenende über die Bühne gegangenen deutschen Tischtennismeisterschaften, steht der organisierte Spitzen-, Profi- und Wettkampfsport in Deutschland aufgrund der Corona-Krise immer noch still. Das gilt auch für die Olympioniken des regionalen „Team Tokio“, die nicht nur eine weiterhin anhaltende unfreiwillige Auszeit in ihren nationalen und internationalen Meisterschaften haben, sondern, nach einer längeren sportpolitischen „Hängepartie“ des IOC auch auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio als ihren großen sportlichen Höhepunkt des Jahres, komplett verzichten müssen. zg

Info: Die Sendung ist im Internet unter www.alte-wollfabrik.de und unter www.wollfabrik.tv zu sehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.06.2020