Transparenz als Waffe bei Falschinfos

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der hiesige Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz (Grüne) diskutierten dieser Tage auf Instagram. Bayaz nutzte die Gelegenheit, Spahn live zu befragen. Die Themen reichten von der Frage, ob Gastwirtschaften bald öffnen dürfen und Hochzeiten möglich seien, bis hin zur Produktion von Schutzmaterial. Welche wirtschaftlichen Rettungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt nötig seien, werde sich zeigen, wenn mehr Klarheit über das Virus herrsche, so Bayaz im Chat.

Auf Bayaz Frage, wann mit einer Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus zu rechnen sei, räumte Spahn ein, dies dauere noch etwa drei bis vier Wochen. „Wir sind mit Hockdruck dran, die App zu entwickeln, achten aber auch auf den Datenschutz und alle weiteren nötigen Anforderungen, die wir in Deutschland an eine solche Technologie stellen.“ Darüber hinaus bekräftigte Spahn im Hinblick auf die Kinderbetreuung im Land sein Verständnis für die Lage vieler Eltern: „Auch wenn ich keine eigenen Kinder habe, ahne ich doch, welch große Belastung die Kinderbetreuung für berufstätige Eltern ist, die nun gleichzeitig alles selbst machen müssen.“

Experten rechtzeitig ernst nehmen

Spahn und Bayaz betonten den unbedingten politischen Willen, aus der Krise zu lernen und den Blick nach vorne zu richten. Mit Blick auf die Risikoanalyse „Pandemie“ der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 gab Bayaz zu bedenken: „ Wir sollten diese Expertenempfehlungen künftig rechtzeitig ernst nehmen.“ Dem stimmte der Bundesgesundheitsminister zu und betonte, es gelte bei der aktuellen Krise wachsam zu bleiben.

Ab Mitte August laufe in Deutschland die eigenständige Produktion von Schutzmaterial an. Als größte Sorge neben der Ausbreitung des Virus bezeichnete Spahn Fake-News. Es sei entscheidend, „was solche Falschinformationen über Corona zum jetzigen Zeitpunkt mit uns als Gesellschaft machen“. Das wichtigste Kriterium sei, weiterhin zu versuchen, so transparent und offensiv wie möglich zu kommunizieren, denn: „Dies ist die einzige Waffe, die wir gegen Falschinformationen aller Art und Weise haben.“ zg

