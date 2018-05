Anzeige

Mehrwertsteuer nicht abgeführt

Gemeinderätin und Sprecherin der Grünen Jugend, Weihua Wang, sprach sich für eine Aufhebung der Preisbindung aus. Sommer argumentierte, dass dies die Preislücke dennoch nicht schließen würde, da die niederländischen Versandapotheken die 19 Prozent Mehrwertsteuer, die sie von deutschen Krankenkassen überwiesen bekommen, nicht abführen würden. Bayaz merkte an, dass er seine Kontaktlinsen online bestelle, aber bei Medikamenten immer in lokale Apotheken gehe: „Denn dort werde ich fachlich beraten, was vielen Kunden immer noch sehr wichtig ist“.

Dem konnte Sommer nur zustimmen. Dank des Kommissionierautomaten hätten er und seine Mitarbeiter dafür auch mehr Zeit. Denn dieser liefert – nach dem das Rezept vom Scanner automatisch ausgelesen wurde – per Tastendruck die Medikamente direkt an die Kasse. „Durch den Roboter müssen wir nicht mehr selbst suchen und können in dieser Zeit den Kunden beraten“, erklärte Sommer. cao

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.05.2018