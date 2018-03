Trauer um Heinz Friedrich

Anzeige

Seine Künstlerkarriere begann nach dem Zweiten Weltkrieg. Die berühmten Namen aus den 1920er und 30er Jahren sowie die Einflüsse des abstrakten Expressionismus und des Informel überlagerten die Entwicklungen am Markt. Junge Künstler der gegenständlichen Malerei wurden von den zeitgenössischen Strömungen ausgeblendet. Das bekam Friedrich bei seinem Studium an den Akademien in Stuttgart und in Karlsruhe deutlich zu spüren. Aufwind bekam er dann in der 1950er Jahren, als er in Salzburg an den Sommerakademien von Oskar Kokoschka und Giacomo Manzu teilnahm. „Sehr begabt und aufnahmefähig, sollte in Deutschland gefördert werden“, schrieb Kokoschka dem Kurpfälzer in die Empfehlung.

Heinz Friedrich ist sich und seinem Malstil treu geblieben – über 70 Jahre lang. Auch nach seinem 90. Geburtstag, der groß gefeiert wurde, saß er in seinem Atelier in der Oststadt und malte oder zeichnete. Und das auch im Rollstuhl, nachdem ihm ein Bein amputiert wurde. Heinz Friedrich zeichnete bis zuletzt ein unglaublicher Lebenswillen aus.

Mehr als 50 Einzelausstellungen, eine große Fangemeinde in der Schweiz, aber darüber hinaus auch Ausstellungen in Italien, den USA, Frankreich, Polen, Südafrika und Japan unterstreichen sein Format und Ansehen in Kunstkreisen.

Von menschlicher Figur fasziniert

Über sich selbst hat er mal in einem Aufsatz geschrieben: „Bei alten und neuen Meistern gelernt, habe ich mich an klaren Ordnungskriterien orientiert und immer meinen Augen vertraut. Die Thematik des Figürlichen ergab sich für mich von selbst. Die Gespräche mit Kokoschka, ein damals in den 50er Jahren alter, großer Maler, bestätigten mich in meiner Auffassung durch sein Credo, dass das zentrale Thema allen künstlerischen Schaffens die menschliche Figur sei. Der Faszination des Ästhetischen, des Dekorativen bin ich nie aus dem Weg gegangen, obwohl es hier in Deutschland oft verpönt war, sich dazu zu bekennen.“

Bis fast zuletzt hatte Heinz Friedrich das öffentliche Geschehen mit großem Interesse verfolgt. Sein dienstäglicher Stammtisch im „Blauen Loch“ mit Künstlerkollegen und Freunden war ihm heilig. Er war dort der Mittelpunkt, obwohl ihm von seiner Art her das Rampenlicht gar nicht so wichtig war.

In den letzten Wochen wurde sein Gesundheitszustand allerdings zunehmend schlechter, so dass er nicht mehr zu Hause im Künstlerhaus in der Richard-Wagner-Straße gepflegt werden konnte. In der Schwetzinger GRN-Klinik ist er schließlich friedlich eingeschlafen – nach einem langen und erfüllten Leben, wie er selbst einmal sagte.

