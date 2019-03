Trauerkapelle schafft Ambiente

In einem für viele ungewohnten Ambiente gab es eine besondere Lesung anlässlich des Krimifestivals Kurpfalz: Die beiden Autorinnen Yvonne Schwegler und July Sjöberg gaben Einblicke in ihren ersten Putzfrauen-Roman „Eiskalt weggewischt“ – und zwar in der Trauerkapelle des Bestattungsinstitutes Vereinigter Schreinermeister Gaa und Co., heißt es in einer Pressemitteilung.

Die beiden Autorinnen schafften es mit ihrer lockeren Art, die Protagonistinnen Theres Fugger und ihre schwäbische Kollegin Frau Schäufele, beide Putzfrauen in der Polizeidirektion Heidelberg, zum Leben zu erwecken und erzählten auf lustige Art und Weise so manche Anekdote aus deren Leben. Wie sie beide plötzlich in einen Mordfall verwickelt werden und Undercover auf Spurensuche gehen, wurde durch ihre komödiantischen Darstellungen noch unterstrichen.

Historie wird nacherzählt

Da amüsierten sich die Zuhörer prächtig. Um auch dem historischen Hintergrund des Schauplatzes, der Kurpfalz, Rechnung zu tragen, ernannten die beiden Damen das Publikum kurzerhand zu Kurfürsten, Herzoginnen und französischen Königen und mit etlichen Lachern wurde der Pfälzische Erbfolgekrieg 1688 mit der folgenden Zerstörung des Schlosses in Heidelberg „nacherzählt“.

Aber auch sonst gab es viel Wissenswertes über die Heimat von Theres und Frau Schäufele zu erfahren. Insgesamt war es ein sehr gelungener, lustiger und spannender Abend, der Lust auf das Buch machte, so die Mitteilung. Denn wie es ausgeht, verrieten die beiden Damen natürlich nicht. zg

