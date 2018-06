Traumpaar im Jubeljahr der Städtefreundschaft

Anzeige

Eine Städtepartnerschaft, die für eine besondere Verbindung sorgt: Am Samstag wurden in der hiesigen Schlosskapelle Elisabeth Sachse und Adrian Hofmann von Standesbeamtin Nicole Blem getraut. Das Besondere dabei: Elisabeth Sachse stammt aus Wachenheim an der Weinstraße und Adrian Benjamin aus Schwetzingen. Ihre Familien leben nach wie vor in Wachenheim und Schwetzingen. Die Partnerschaft zwischen Wachenheim und Schwetzingen besteht seit nunmehr 65 Jahren.

Elisabeth Sachse und Adrian Hofmann haben sich in Bad Dürkheim kennengelernt, wo die beiden bei der Firma Scharfenberger arbeiteten. Adrian Hofmann ist gelernter Winzer und begann in der Firma im Vertrieb.

Scharfenberger ist seit 1928 im Bereich der Weinbautechnologie, um eine schonende Traubenverarbeitung zu gewährleisten und die Winzer bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Elisabeth Sachse ist gelernte Industriekauffrau und half als Familienangehörige bei Messen und Veranstaltungen im Betrieb mit. Dabei lernten sich die beiden kennen. Das Ehepaar Hofmann lebt nunmehr in Wachenheim. Am 23. Juni findet die kirchliche Trauung in der St.-Georgs-Kirche in Wachenheim statt.