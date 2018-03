Anzeige

Schwetzingen putzt sich raus für das Spargeljubiläum und dabei sollen die Bürger mithelfen – und zwar beim Dreck-weg-Tag am Samstag, 10. März. Der Fokus liegt auf dem Säubern von öffentlichen Plätzen, Grünanlagen und Spielplätzen. Die dafür erforderlichen Müllsäcke und Zangen werden von der Stadt gestellt. Die Ausgabe des Materials und das Einsammeln der befüllten Säcke übernimmt der städtische Bauhof.

Gesäubert wird in acht Stadtbezirken. In jedem Sammelbezirk koordiniert ein Mitglied der Freiwilligenagentur die Aktion und steht als Ansprechpartner bereit. Die genauen Bezirke und Treffpunkte (jeweils 10 Uhr) sind: Oststadt I „Möbius Lebensmittel.Punkt“, Oststadt II: Bauhof, Hirschacker: Marktplatz, Nordstadt: Bushaltestelle Grundschule, Kleines Feld: Kreuzung Collinistraße/Verschaffeltstraße, Innenstadt: Schlossplatz 4, DJK Alla-hopp Anlage und Schälzig: „alla hopp“-Anlage sowie Arche-Noah-Kindergarten. Bürger müssen sich nicht anmelden. Wer mithelfen will, kommt am Aktionstag um 10 Uhr zu einem der angegebenen Treffpunkte. Die Organisatoren bitten darum, soweit möglich Warnwesten – die handelsüblichen für Autopannen vorgesehenen – und eventuell vorhandene Gartengreifer mitzubringen. Für alle Helfer gibt es ab 12.15 Uhr im Josefhaus Erbsensuppe oder heiße Wurst und Brot und alkoholfreie Getränke. zg