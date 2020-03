Treibende Kraft bei Erhebung zur Stadt

Stadthalle

Russische Melancholie im tiefsten Bass

Allein schon der Name lässt Bilder in den Köpfen entstehen, die von der Natur Russlands erzählen, der Weite steppenartiger Landschaften mit Kosakenreitern, Männerstimmen so tief wie ein Kontrabass und so hell wie Glockengeläut, ...