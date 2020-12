Trennung statt Annäherung an die westlichen Maßstäbe

„Aus Liebe zu Deutschland. Ein Warnruf“ ist das jüngste Buch des in Ägypten geborenen Schriftstellers und Philosophen Hamed Abdel-Samad betitelt. Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann nahm die Veröffentlichung dieser Schrift, die für einen ideologiefreien Umgang mit der deutschen Geschichte plädiert und westliche Werte verteidigt, zum Anlass, auf der virtuellen Sprecherratssitzung der Initiative „Aufbruch 2016“ auf „die kolonialistischen Wurzeln des linksgrünen Multikulturalismus hinzuweisen“, so heißt es in einer Pressemitteilung.

Zimmerman eröffnete seine Ausführungen mit einem Paradox: Migranten, die sich wie Hamed Abdel-Samad an die westliche Gesellschaft angepasst und die deutschen Werte verinnerlicht hätten, würden in der Gesellschaft nicht geachtet: „Allein Zuwanderer sind für den linksgrünen Multikulturalismus interessant, die sich entweder als Vertreter einer demokratiefeindlichen Religion präsentieren oder sich über die ihnen widerfahrenen Angriffe beklagen. Mit selbstbewussten Migranten, die sich weder als religiöse Fundamentalisten noch als Opfer inszenieren, wolle man in der deutschen Gesellschaft nichts zu tun haben“, behauptet er.

Dieses Paradox sei bereits in den europäischen Kolonialreichen zu beobachten gewesen. Die Kolonialverwaltungen hätten kein Interesse an Indern, Afrikanern oder anderen „People of Color“ gehabt, die sich westlichen Maßstäben anzupassen und sich zu europäisieren suchten. Die „verwestlichten“ Afrikaner, die sich von ihrer Herkunftskultur gelöst hätten, seien vielmehr der Kritik der Administratoren ausgesetzt gewesen. Der entwickelte Schwarze, der „évolué“, wie es im französischen Herrschaftsbereich hieß, der die Sprache der Kolonialherren sprach und schrieb und sich europäisch anzog, sei als verkleideter Nackter karikiert und verhöhnt worden. Die Absichten seiner Kongo-Politik hätte der belgische Kolonialminister Louis Franck 1930 offen ausgedrückt: Er wolle keine „schwarzen Belgier“ schaffen, sondern „einen besseren Kongolesen“.

In dem von dem britische Theoretiker Frederick Lugard ausgearbeiteten Modell der „indirekten Herrschaft“, das alle europäischen Kolonialverwaltungen in kurzer Zeit übernommen hätten, wäre, so Zimmermann, wie im linksgrünen Multikulturalismus statt einer fortschreitenden Integration eine strikte Trennung der Kulturen und Gemeinschaften vorgesehen gewesen.

Jede Ethnie sollte nach ihrem eigenen Recht und ihren eigenen Gesetzen leben, ohne jemals den Rahmen ihrer Überlieferung verlassen zu können. Nach diesem Gesichtspunkt sei auch die Bildungspolitik ausgerichtet worden, die sich nicht an allgemeinen, gewissermaßen region- und kontinentübergreifenden Grundsätzen orientiert habe, sondern an den spezifischen Erfordernissen der ethnischen Tradition. Kein Wunder, dass „Peophe of Color“, die aus diesem System auszubrechen suchten, nicht nur scheel angesehen, sondern mit allen Mitteln unterdrückt worden seien.

Die Gemeinsamkeiten zwischen dem kolonialistischen Modell und dem linksgrünen Multikulturalismus seien, so der Referent, zu offenkundig, als dass nicht an eine geschichtliche Verbindung gedacht werden müsse. Die Erfahrungen, die Hamed Abdel-Samad in der deutschen Gesellschaft hätte machen müssen, seien den Erfahrungen sich europäisierender Afrikaner in der Zwischenkriegszeit zu ähnlich, als dass dies als Zufall gewertet werden könne. Zimmermann schließt daraus: „Der linksgrüne Multikulturalismus hat kolonialistische Grundlagen.“ zg

