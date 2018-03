„Treten für Rechtsstaat ein“

Anzeige

„60 Teilnehmer bei einer Mitgliederversammlung, das erreicht keine politische Partei in Schwetzingen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sprecherrats der Initiative Aufbruch 2016 im Rückblick zur Veranstaltung mit Alexander Mitsch. Man sei eben „eine Bewegung, die im Gegensatz zu allen grün-roten Parteien von der CDU/CSU bis hin zu den Linken konsequent für Rechtsstaat und Bürgerrechte eintrete!“

Dass Rechtsstaat und Bürgerrechte seit langem in der Bundesrepublik missachtet würden, sei die Überzeugung, die die Bürgerinitiative mit vielen Deutschen teile. Rainer Welzel wies darauf hin, dass Horst Seehofer (CSU) selbst von einer „Herrschaft des Unrechts“ gesprochen habe. In einem Gutachten für den Freistaat Bayern, von Seehofer in Auftrag gegeben, habe der brillante Jurist und frühere Verfassungsrichter Udo di Fabio die illegale Öffnung der Grenzen als Verstoß gegen die Verfassung und eindeutigen Rechtsbruch bezeichnet. Es gehöre zu den elementarsten Aufgaben des Staates, die eigenen Grenzen zu sichern und illegale Einwanderer abzuwehren. Sofern dies im Rahmen der Europäischen Union nicht gewährleistet werde, müsse die Bundesregierung aktiv werden und Maßnahmen zum Schutz der Bürgerrechte ergreifen“, zitiert die Pressemitteilung des Juristen.

Marion de Mille fügt an, dass das Oberlandesgericht Koblenz in einem Urteil 2017 konstatiert habe, dass aufgrund der illegalen Zuwanderung „die rechtsstaatliche Ordnung außer Kraft gesetzt worden sei und die illegale Einreise ins Bundesgebiet de facto nicht mehr strafrechtlich verfolgt werde“. Sie lobte den Mut der Richter, endlich einmal das auszusprechen, was längst offenkundig sei. In jedem Rechtsstaat der Welt werde illegale Zuwanderung nach den gegebenen Gesetzen bestraft, in der Bundesrepublik werde sie „mit umfangreichen Sach- und Finanzleistungen belohnt“, behauptet de Mille. Dafür würden in Deutschland Bürger, die für Verfassung, Recht und Gesetz einträten, als „Nazis“ und „Rechtsradikale“ beschimpft, unter anderem auch vom ehemaligen Justiz- und künftigen Außenminister Heiko Maas.